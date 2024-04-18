選新北呼聲高 李四川曝真正態度 蔣萬安沒問4字展默契

2026新北市長布局，藍營呼聲高的北市副市長李四川，是否參選新北市長，持續備受關注，李四川今天上午接受媒體人黃暐瀚專訪，對於是否參選新北市長？李四川今天表示，他目前「真的」沒有這個計畫，也不是他的選項，因為「我不喜歡選舉、從頭到尾都不是我的選項。」

對於不斷被點名參選新北市長，市長蔣萬安有沒有好好溝通？李四川說，蔣從來沒有問他，「只有告訴我，他『萬安緊抱』，我也告訴蔣，我『緊抱萬安』，我現在的工作，當然將台北市政好好做。」

李四川也在廣告時間透露，對於參選一事，「太太堅決反對」，李也說，年輕人有好的人才，就讓年輕人去。

主持人黃暐瀚也問李四川，如果選前民調最高、黨中央要徵召怎麼辦？李四川說，他不喜歡選舉，儘管人生也常做不喜歡的，不過這些都是做事，尤其當市長跟當副市長是不一樣，當市長有一些政治上的關係，尤其他在政界交了很多朋友，藍綠白都有，不過政界他看了很多好朋友，都是因為選舉弄壞彼此關係，當副市長還是可以做很多事情，其實選舉，從頭到尾都不是他的選項。

李四川今天也還原先前媒體指立法院長韓國瑜勸進他選新北的原委？李四川說，當時記者來問「韓院長是否鼓勵選新北？」他說「沒有」，接著記者的題目是「如果選新北市長，韓國瑜的態度？」李四川說，他當時回答，根本不用問嘛，韓國瑜對我的照顧，應該會支持我」，不過就被記者下標，李說，其實韓國瑜從來沒有問他選舉的事，因為韓國瑜知道他對選舉這件事情，沒有興趣。