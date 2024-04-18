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選新北呼聲高 李四川曝真正態度 蔣萬安沒問4字展默契

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川(右)昨天下午陪同市長蔣萬安赴市議會向國民黨議會黨團說明市府重大法案，爭取支持。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川(右)昨天下午陪同市長蔣萬安赴市議會向國民黨議會黨團說明市府重大法案，爭取支持。記者楊正海／攝影

2026新北市長布局，藍營呼聲高的北市副市長李四川，是否參選新北市長，持續備受關注，李四川今天上午接受媒體人黃暐瀚專訪，對於是否參選新北市長？李四川今天表示，他目前「真的」沒有這個計畫，也不是他的選項，因為「我不喜歡選舉、從頭到尾都不是我的選項。」

對於不斷被點名參選新北市長，市長蔣萬安有沒有好好溝通？李四川說，蔣從來沒有問他，「只有告訴我，他『萬安緊抱』，我也告訴蔣，我『緊抱萬安』，我現在的工作，當然將台北市政好好做。」

李四川也在廣告時間透露，對於參選一事，「太太堅決反對」，李也說，年輕人有好的人才，就讓年輕人去。

主持人黃暐瀚也問李四川，如果選前民調最高、黨中央要徵召怎麼辦？李四川說，他不喜歡選舉，儘管人生也常做不喜歡的，不過這些都是做事，尤其當市長跟當副市長是不一樣，當市長有一些政治上的關係，尤其他在政界交了很多朋友，藍綠白都有，不過政界他看了很多好朋友，都是因為選舉弄壞彼此關係，當副市長還是可以做很多事情，其實選舉，從頭到尾都不是他的選項。

李四川今天也還原先前媒體指立法院長韓國瑜勸進他選新北的原委？李四川說，當時記者來問「韓院長是否鼓勵選新北？」他說「沒有」，接著記者的題目是「如果選新北市長，韓國瑜的態度？」李四川說，他當時回答，根本不用問嘛，韓國瑜對我的照顧，應該會支持我」，不過就被記者下標，李說，其實韓國瑜從來沒有問他選舉的事，因為韓國瑜知道他對選舉這件事情，沒有興趣。

李四川說，原則上，他已經談過了，「做工程的人對選舉不懂，也不喜歡選舉，但做事可以」，從以前跨入台北市政府從基層約僱人員做起，從來沒有想過去選舉。」

北市副市長李四川今天上午接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／引用自直播
北市副市長李四川今天上午接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／引用自直播

李四川 韓國瑜

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