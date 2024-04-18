虐童加重刑責朝野看法分歧 全案交付協商

虐童案頻傳，朝野立委盼修法提高虐童刑責，以保障兒少權益。對此，法務部次長蔡碧仲表示，立委希望加重虐童的惡行，法務部絕對贊同，該加重就加重、該判死就判死，但希望能符合現行的刑罰跟罰金的級距。不過蔡碧仲也說，修法條文中有一些對法官法定刑的限制，法務部認為司法院應該有意見，「司法院說沒有意見我覺得滿奇怪」。

司法院副秘書長黃麟倫則說，所有修正都是立委職權，法務部書面也提到提高法定刑度。

立法院司法及法制委員會昨審查刑法加重虐童刑責相關草案，朝野立委對保護兒少立場一致，但對條文內容看法不一，因此全數保留送交黨團協商。

民眾黨立委黃國昌表示，社會都在關注法定刑有沒有提高，但真正該檢討的是實踐結果，法院該如何判刑，最後關了多久才是重點，如果不斷提高法條刑度，但政策沒有實踐，修法也只是打假球。

國民黨立委林思銘表示，刑法只對凌虐十八歲以下的人懲罰，但對於沒有反抗能力的六歲以下孩童施虐，更應該要加重懲罰。

民進黨立委吳思瑤則提醒，如果兒虐都用殺人罪量刑，可能會不符合比例原則，法務部、司法院應先提供請罪率、定罪率等相關法務數據。黃麟倫則允諾一周內提出更多完整報告及量刑總體樣貌彙整。