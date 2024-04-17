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民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

余天突拋震撼彈「不選新北黨部主委」 蘇巧慧發聲了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（中）15日在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往新北市黨部登記參選主委。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧（中）15日在20餘位蘇系、新系與英系立委民代陪同下前往新北市黨部登記參選主委。本報資料照片

民進黨縣市黨部主委選舉現正登記中，牽動2026選舉與各派系布局，新北呈現蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天2強對決，但余天稍早震撼宣布「將不會參選」，引發議論。對此，蘇巧慧感謝他這一生對台灣民主的付出和貢獻，以及對後輩的照顧和提攜，並允諾會為民進黨爭取最大支持。

民進黨縣市黨部主委選舉自4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票，余天首日便指派助理搶頭香領表登記參選，訴求2026年贏回新北市、議會拚過半，獲長期合作的湧言會支持；蘇巧慧則在多名蘇系、新潮流與英系前現任立委與縣議員到場支持下完成登記參選，盼使黨務年輕化。

不過，余天稍早透過臉書表示，經過幾天長考並與家人溝通，他要跟大家說聲抱歉，自己將不會參選民進黨新北市黨部主委。他提及，結縭近50個年頭的妻子李亞萍並不同意他再參與政事，也稱現在到了該世代交替之時，為了民進黨、台灣的未來，及對新北未來發展，要傳承下一代讓年輕人承擔。

對此，蘇巧慧也在臉書發文，感謝余天這一生對台灣民主的付出和貢獻，也感謝余對於後輩的照顧和提攜。她允諾，自己會為民進黨、為台灣全力以赴，在新北市爭取最大的支持。

余天 新北 民進黨 蘇巧慧

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