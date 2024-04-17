賴清德偕蕭美琴、林佳龍聽取外交部報告 感謝吳釗燮6年貢獻

總統當選人賴清德今下午偕副總統當選人蕭美琴至外交部，聽取外交部長吳釗燮的業務簡報，就當前國際情勢、我國戰略與外交挑戰及外交戰略目標，進行通盤瞭解，並提示未來外交工作的方向和重點。

外交部指出，外交部長吳釗燮在簡報中強調，過去8年來台灣獲得更多國際支持，特別是和美、日、歐、英、澳、加等理念相近國家的實質關係大幅增進，維持台海和平穩定已為國際共識，台灣成為世界良善的力量、民主陣營的重要夥伴，並擴大及深化與國際連結，達成許多相當不易的成果。

賴清德指出，外交工作對於當前台灣處境非常重要，不論是強化與友盟國家關係，建立捍衛台灣的威懾力量，或是展現台灣是世界良善的力量，都要透過外交達成；台灣外交處境艱難，但外交部同仁並沒有因而放棄努力，仍然全力為台灣外交打拚，令人感動。

賴清德表示，外交工作是為了全體國人能夠繼續保有自由與民主的生活方式，並且發揮良善力量，善盡國際責任；賴副總統強調，台灣要繼續向國際社會展現守護國家的決心，宣揚民主、自由、人權等價值理念，與全球民主夥伴站在一起，以確保台灣的和平與安全。

賴清德高度肯定外交部過去6年在吳釗燮的帶領下完成各項工作，也對外交部同仁的努力表示感謝與慰勉。吳釗燮感謝賴清德的勉勵，強調外交部全體同仁將繼續打拚努力。

外交部表示，今日陪同賴清德聽取簡報者包括蕭美琴、總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉、副總統辦公室主任陳羿伶等。