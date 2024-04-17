余天退選新北市黨部主委打亂正國會布局 擬再推人
民進黨新北市黨部主委改選15號開始登記至19日，目前登記參選主委者有正國會前立委余天與蘇系立委蘇巧慧，原本搶先宣布也在登記拔得頭籌的余天，今天晚上在臉書震撼宣布「不選了」，據了解，是余天宣布參選後，遭到家人強烈反彈，經過這幾天溝通，仍無法說服家人，只好宣布退選。余天宣布退選，也讓正國會在這場主委布局亂了套，據悉明天將會開會討論下一步，「正國會還沒有放棄這一局」。
綠營地方人士指出，這次新北市黨部主委改選，攸關2026綠營市長人選，除了蘇巧慧有意願爭取，正國會的林右昌也磨刀霍霍，這場黨部主委選舉正國會不可能拱手讓給蘇系全盤拿走。
正國會原先計畫派出大師兄新北議員陳啟參戰新北市黨部主委，不過在得知蘇系、新系、英系要和推蘇巧慧後，轉為說服余天參戰，並在臉書大動作宣布，突襲蘇巧慧。
但余天宣布參選前，並未先說服家人，引發反彈，才會有余天在臉書說的「這幾天，無論她如何說服，亞萍都不同意我再參與政事，她只希望和我一起陪伴家人，平平靜靜過日子。」
新北正國會人士在今天余天宣布不選後，布局大亂，由於黨部主委登記到19號，正國會成員明天將開會討論下一步，後續可能會推派新人選，最有可能派出大師兄資深議員陳啟能，不過立委李坤城、新北市議員卓冠廷，也有被點名，會在登記截止前確定。
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