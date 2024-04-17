余天震撼宣布「不選綠新北黨部主委」李亞萍反對他再參政

民進黨新北市黨部主委目前正在登記，搶先宣布並完成登記正國會前立委余天，稍早在臉書表示，「經過幾天的長考，並與家人溝通後，天ㄟ要跟大家說聲抱歉，我將不會參選民進黨新北市黨部主委」，引發議論。

余天說，「我與妻子結縭將近50個年頭，我們相伴相扶持，她是最了解也最心疼我的人，這幾天，無論如何說服，亞萍都不同意我再參與政事，她只希望和我一起陪伴家人，平平靜靜過日子」。

余天說，從基層做到至今，他無所求，為了民進黨，為了台灣的未來，以及對新北未來發展的看法，他發現新時代年輕人非常有想法，也很有熱情與執行力的好青年，傳承下一代讓年輕人來承擔，是到了該世代交替的時候了。

余天說，「我在此宣布，我將支持任何願意與民進黨站在一起、繼續為台灣、為人民打拼的每一位年輕人，台灣的未來就交給你們了。但是，天ㄟ跟大家承諾，我不會離開，將來只要有需要，天ㄟ一定與大家再度相見。」