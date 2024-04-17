夏立言明訪陸…稱國共論壇復辦「沒必要」 海峽論壇先辦好

國民黨副主席夏立言日前訪美回台後，明天將再度前往中國大陸訪問。談及馬習二會，夏立言表示，大陸國家主席習近平想藉馬英九此行，傳達諸如中華民族、兩岸一國等訊息給未來的賴政府；至於國民黨主席朱立倫是否有訪陸規畫、與習近平見面，夏立言表示，時機成熟為什麼不見？但目前沒有任何規畫。

夏立言今天與媒體茶敘表示，國民黨作為最大反對黨，也是台灣社會一股不可忽視的力量，習近平「當然會想見我們」，北京一直邀請並歡迎國民黨各界人士訪問，國台辦也一直希望與台灣加強交流。

至於夏立言訪美，是否會引起大陸的側目？夏立言說「一定會啊，我到大陸去，美國也會側目，」他重申，對外關係沒有是什麼零合、全有全無的，美國人也是一樣。國民黨的立場很簡單，沒有要百分百聽美國人要做什麼，「我們有自己的判斷」。

國民黨國際部主任黃介正今天在中常會簡報時也提到，訪美期間，適逢馬習二會，接觸到美國的所有政府部門都向訪團表示肯定，希望在台海能維持和平與穩定，並認為兩岸的交流對話，是維繫台海和平穩定、維繫區域利益與美國利益非常關鍵的一件事情。

夏立言預計明天啟程訪陸，19日在浙江紹興參加祭祀夏禹的文化活動，次日前往杭州、再到嘉興，預定22日返台。對於國民黨立院黨團總召傅崐萁也要率團訪陸，夏立言說，傅崐萁到對岸的經驗比他還豐富，自己只去過九次。

被問到國民黨是否復辦國共論壇？夏立言說，「真的還要再想一想有沒有這個必要」，現在先把手上要辦的活動做好，海峽論壇已是滿大的規模，朱立倫也去過，所以要互動其實有很多機會。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，在中華民國憲法架構及對等尊嚴之下，兩岸本來就應該有更多交流，用對話取代對抗，協助兩岸累積更多善意，這是國民黨一貫的基調；相信傅崐萁會做最好的規畫與安排，也尊重各自委員忙碌公務之餘，與對岸的正向交流。