快訊

扯！昨天才三行政區逾萬戶大停電 桃園今晚3094戶又停電

民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏立言明訪陸…稱國共論壇復辦「沒必要」 海峽論壇先辦好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言。圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席夏立言。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席夏立言日前訪美回台後，明天將再度前往中國大陸訪問。談及馬習二會，夏立言表示，大陸國家主席習近平想藉馬英九此行，傳達諸如中華民族、兩岸一國等訊息給未來的賴政府；至於國民黨主席朱立倫是否有訪陸規畫、與習近平見面，夏立言表示，時機成熟為什麼不見？但目前沒有任何規畫。

夏立言今天與媒體茶敘表示，國民黨作為最大反對黨，也是台灣社會一股不可忽視的力量，習近平「當然會想見我們」，北京一直邀請並歡迎國民黨各界人士訪問，國台辦也一直希望與台灣加強交流。

至於夏立言訪美，是否會引起大陸的側目？夏立言說「一定會啊，我到大陸去，美國也會側目，」他重申，對外關係沒有是什麼零合、全有全無的，美國人也是一樣。國民黨的立場很簡單，沒有要百分百聽美國人要做什麼，「我們有自己的判斷」。

國民黨國際部主任黃介正今天在中常會簡報時也提到，訪美期間，適逢馬習二會，接觸到美國的所有政府部門都向訪團表示肯定，希望在台海能維持和平與穩定，並認為兩岸的交流對話，是維繫台海和平穩定、維繫區域利益與美國利益非常關鍵的一件事情。

夏立言預計明天啟程訪陸，19日在浙江紹興參加祭祀夏禹的文化活動，次日前往杭州、再到嘉興，預定22日返台。對於國民黨立院黨團總召傅崐萁也要率團訪陸，夏立言說，傅崐萁到對岸的經驗比他還豐富，自己只去過九次。

被問到國民黨是否復辦國共論壇？夏立言說，「真的還要再想一想有沒有這個必要」，現在先把手上要辦的活動做好，海峽論壇已是滿大的規模，朱立倫也去過，所以要互動其實有很多機會。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，在中華民國憲法架構及對等尊嚴之下，兩岸本來就應該有更多交流，用對話取代對抗，協助兩岸累積更多善意，這是國民黨一貫的基調；相信傅崐萁會做最好的規畫與安排，也尊重各自委員忙碌公務之餘，與對岸的正向交流。

國民黨 夏立言 美國

延伸閱讀

傅崐萁喊話王國材：盼國道六號、花東快落實推動

傅崐萁「選擇自救」25日赴陸 拚打通陸客來台、農產品銷售

不畏綠營院會突襲表決 傅崐萁：敢偷襲就會還以顏色

拜會美國前副國安顧問 夏立言：國民黨堅定支持國防改革

相關新聞

余天震撼宣布「不選綠新北黨部主委」李亞萍反對他再參政

民進黨新北市黨部主委目前正在登記，搶先宣布並完成登記正國會前立委余天，稍早在臉書表示，「經過幾天的長考，並與家人溝通後，天ㄟ要...

韓國瑜：未來國際政經波濤洶湧 企業界心裡都有數

立法院長韓國瑜今天接見工商建研會時表示，未來可以說波濤洶湧，不管是政治局面、國際情勢及經濟等各方面，大家心裡都有數，國際...

立院「代按」事件違法嗎？法務部次長蔡碧仲：恐涉偽造文書罪

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會詢問，有人在院會代替國民黨立委盧縣一按下表決鍵，是否涉違刑法？法務部次長蔡碧...

「軍中轉型正義」引質疑 邱國正重申反對拆蔣公銅像：為何要改變

行政院長陳建仁11日主持「行政院推動轉型正義會報」第4次會議時，要求國防部應於一個月內，完成籌設軍中轉型正義教育外部專家...

不怕被罷免！徐巧芯辣嗆「感謝有人告發我」可讓檢方查真相

國民黨立委徐巧芯先生的姊姊、姊夫涉詐騙案，徐巧芯連日來被指知情包庇，有電商網紅揚言發動罷免，台灣基進黨還向檢方告發。徐巧...

余天突拋震撼彈「不選新北黨部主委」 蘇巧慧發聲了

民進黨縣市黨部主委選舉現正登記中，牽動2026選舉與各派系布局，新北呈現蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天2強對決，但余天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。