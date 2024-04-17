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傅崐萁喊話王國材：盼國道六號、花東快落實推動

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院交通委員會上午審查由國民黨立院黨團總召傅崐萁擬具「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」，會議開始前，交通部長王國材（左）也特地前往，向提案立委傅崐萁（右）致意。記者陳正興／攝影
立法院交通委員會上午審查由國民黨立院黨團總召傅崐萁擬具「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」，會議開始前，交通部長王國材（左）也特地前往，向提案立委傅崐萁（右）致意。記者陳正興／攝影

國民黨立委傅崐萁今天在立法院交通委員會數度向交通部長王國材喊話，要求盡快推動「花東快速道路」、「國道六號東延」及「環島高鐵」等建設，面對如此大的天災，希望得到國家力量的支持，讓台灣不要有兩個國度，不管是台八線的中橫還是台九線的蘇花公路，有這麼多人不幸罹難，前往花蓮的交通建設不能等，交通平權、生命無價。

傅崐萁指出，如果一個國家連給人民安心、安全的路都沒有，這個國家要如何維繫下去？不管是「環島高鐵」還是「花東快速道路」，尤其是國道六號的打通後的路廊，在民國79年就已經在規畫，但是遲遲一直沒有來進行，對此感到非常遺憾。當時「蘇花改」在當時興建的時候，這麼多人表示意見跟反對，但本次0403花蓮大地震卻看到這是一條最安全的道路，因此舊有的路廊再持續修下去，只是拿人命在開玩笑。

傅崐萁認為，「蘇花改」確確實實保護了用路人，不管在高架橋梁抑或是隧道裡面，在地震來臨時都躲在裡面是最安全的，對於舊有的道路，應該要讓它休養生息，應該要開拓新的道路，用最新的工法給人民一條安全的回家路。至於質疑這些交通建設是圖利花東人民的言論，更是無稽之談，花蓮只有32萬人口，但每年到訪花蓮的旅遊人口高達1200萬至1400萬，這是一條全台灣人乃至國際觀光客都能用的建設，讓全台灣、全世界的人都能夠開開心心的到花蓮，平平安安的回家。

傅崐萁強調，國道六號東延的興建不只是安全的迫切需要，而且台灣是已開發國家，竟然連一個縱橫台灣這麼簡單的一個新路到現在沒有開拓。傅崐萁表示，既然行政院長陳建仁已表示支持，希望交通部所屬單位能夠盡快完成交通建設，因為這不只是安全問題，更是人道問題，所以不要拿需完成地質調查報告再來可行性研究當藉口。行政院副院長鄭文燦也表示「環島高鐵」會進行，其實BOT效率會更高，讓民間來做不需要政府出資，立刻可以完成，不用一直空耗。國道六號東延在條例裡寫得很清楚，無論是國內還是國際BOT都能促進民間參與，可行性評估也比政府快十倍。

傅崐萁向王國材說，部長任期即將結束，要告別交通委員會，大家都會很想念部長，因為相處過程當中都很融洽，也希望一起為後代子孫努力，把福國利民的政策推動下去。

0403花蓮大地震 傅崐萁 環島高鐵

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