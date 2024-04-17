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蕭美琴：從政20年 見證女立委增長至超過4成

中央社／ 台北17日電
副總統當選人蕭美琴（中黑色外衣者）17日晚間在台北出席台灣國際職業婦女協會大台北分會授證典禮，進場時向與會者揮手致意。（中央社）
副總統當選人蕭美琴（中黑色外衣者）17日晚間在台北出席台灣國際職業婦女協會大台北分會授證典禮，進場時向與會者揮手致意。（中央社）

副總統當選人蕭美琴今天表示，她20年前從政時，女性立委只有2成多，且常聽到立法院有以性別為主題的笑話，如今性別意識更強，女性立委超過4成，選舉期間更見證台灣女性突破許多有形、無形天花板。

蕭美琴今天晚間出席「台灣國際職業婦女協會大台北分會第三屆授證典禮」，她致詞時指出，國際職業婦女協會於1930年成立，是聯合國第一個有諮詢地位的婦女團體，台灣能夠在2008年正式成立分會，對國際外交、女性國力深具意義，感謝每位成員長期以來的國民外交，讓更多國家看見台灣的好。

蕭美琴提到，台灣在性別平權表現亮眼，去年經濟暨合作發展組織（OECD）評比中，台灣的社會習俗性別指數（SIGI）排名，榮獲全球第6名、亞洲第1名；台灣女性教育程度提升、友善職場措施推動後，台灣女性勞動參與率去年達到51%，且去年經濟部中小企業白皮書指出，163萬家企業中有超過3成7為女性企業主，「相信各位都是台灣進步的力量，也是進步趨勢的貢獻者」。

蕭美琴回憶，她第一次選舉進入立法院是2002年，當時女性立委只有2成多，且常聽到以性別為主題的笑話，但如今性別意識更強，立法院已經不敢說這類笑話，「現在立法院已有超過4成的穩定代表（女性）力量」。

蕭美琴強調，她去年底投入選舉以來，參與不少女力活動，見證台灣女性這幾年突破許多有形、無形的天花板，過去所有的刻板印象，已不適用於現在及下一個世代的女性。

蕭美琴也向前副總統呂秀蓮致敬，表示呂秀蓮早年以拓荒者精神，開拓女性從政之路，讓包含她在內的下一個世代女性，有更多空間可揮灑。

蕭美琴指出，近日公布的新閣員名單中，包含行政院副院長、內政部長、主計長等都是女性，台灣參與公共事務的女性不僅形塑社會影響力，也帶動台灣進步。

蕭美琴說明，職業婦女是台灣社會韌性的代表，也因為台灣有厚實的女力支撐政府，讓台灣在外交持續克服障礙，她常聽到「一個人走得快，一群人走得遠」，每位女力都是無可替代的重要力量。

蕭美琴也打趣說，原本她得知活動的著裝風格是「芭比風」，一定要穿粉色系，不過她發現粉紅裝都還在從美國運回台灣的貨櫃，最近也沒能挪出時間買衣服，但她的心情跟在座的職業婦女一樣，都是「女力粉紅芭比風」。

性別 職業婦女 蕭美琴

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