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韓國瑜：未來國際政經波濤洶湧 企業界心裡都有數

中央社／ 台北17日電
立法院長韓國瑜17日下午接見工商建研會時表示，未來國際上的競爭一定是愈來愈激烈，大家做好準備，立委會做大家後盾，一起為台灣打造更好的環境。（中央社）
立法院長韓國瑜17日下午接見工商建研會時表示，未來國際上的競爭一定是愈來愈激烈，大家做好準備，立委會做大家後盾，一起為台灣打造更好的環境。（中央社）

立法院韓國瑜今天接見工商建研會時表示，未來可以說波濤洶湧，不管是政治局面、國際情勢及經濟等各方面，大家心裡都有數，國際上競爭一定愈來愈激烈，大家要做好準備，立委會做企業界後盾，一起為台灣打造更好的環境。

韓國瑜指出，工商建研會已成立36年，工商建研會涵蓋台灣各個產業，幾乎占了台灣GDP（國內生產毛額）的50%，這是驚人的數字，不光是擔任政府的好朋友，也把企業的心聲傳給政府，同時，在兩岸交流也扮演重要的角色，工商建研會有具體且重大的貢獻。

韓國瑜提到，他常常在想，假設他是一位商人，會希望政府幫他做什麼。做什麼事情一定要將心比心，政界跟企業界到底能扮演國家重要角色，這問題他思考非常多年，想了很多年，他終於參透了，政界跟企業界應該扮演一隻小鳥的兩個翅膀，大家齊心協力讓這隻小鳥展翅高飛，讓台灣展翅高飛。

韓國瑜透露，如果他是一個企業家，一定要培訓自己的員工，找資金、接訂單，跟銀行談貸款、匯率等，政府扮演什麼角色，政府在這些工作上幫不了什麼太大的忙。換言之，政府不找麻煩就阿彌陀佛了。而另外一個，尤其是立法院，如果突然腦袋開竅了，把不合時宜的法令去除掉，把混亂的詐騙集團、治安工作搞好，監督教育部把下一代教育辦好，該鋪的路，七通一平，也就是網通、交通、路通、水通、電通等都通好，如果立法院把這些工作都做好，加上工商建研會等企業界朋友全力衝刺，台灣如果這樣，就不得了。

韓國瑜談及，立委的工作就是把份內的工作做好，把環境打造好，政府不能逃避責任，把這些事情都做好，企業界在衝的時候沒有後顧之憂。

韓國瑜強調，未來可以說波濤洶湧，不管是政治局面、國際情勢，還有經濟各方面，說實在的，大家心裡都有數，未來國際上競爭一定是越來越激烈，大家做好準備，立委會做大家後盾，一起為台灣打造更好的環境。

立法院 韓國瑜

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