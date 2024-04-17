傅崐萁「選擇自救」25日赴陸 拚打通陸客來台、農產品銷售

前總統馬英九結束訪陸之行，國民黨立院黨團總召傅崐萁亦將率團訪陸。傅崐萁今天證實25日晚上出發，28日晚上返台。傅崐萁說，訪陸旨在協助台灣的百工百業，兩岸兵凶戰危，僅能選擇自救，將就台灣農漁產品銷陸一事，拜會「中華全國供銷合作總社」（供銷總社）。至於拜會層級如何，傅崐萁暫且保留。

傅崐萁今天表示，此行訪陸會探望台青、台商，兩岸完全斷線對台灣相當不利，百工百業來找他陳情，陸客來台，觀光興盛，要就農漁產品銷陸問題解決，不溝通則無法解決問題。本周五舉辦百工百業的座談會收集產業意見，也會在座談會後，正式宣布訪陸。

傅崐萁透露，2005年兩岸破冰後，迎來兩岸榮景，如今只能選擇自救，本次是「小範圍」邀請，未來或會有大範圍的。他也警告民進黨，勿趁周五立法院會他不在時突襲，否則隔周二就會動員改回來。他也說，相關議程皆不受到影響，會在周四委員會開完後才啟程。黨團書記長洪孟楷將坐鎮立院。

傅崐萁說，這次訪陸也會看看電動車產業。他並未受國民黨主席朱立倫之託傳話，本次赴陸者皆為立院系統，他是以國民黨團總召、政策會執行長身分訪陸，代表黨，不是私人組團去的。

傅崐萁表示，這次受邀訪陸，是二月開始談，因花蓮大地震而延期，本來本周五就要啟行，地點皆在北京。訪陸行程會有部分公開，亦會有對媒體的說明，此行不是「國共交流」，是為兩岸人民交流，代表新民意。

據了解，傅崐萁率領的藍委訪陸團，含傅本人在內，人數約在5至10人。