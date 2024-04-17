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「軍中轉型正義」引質疑 邱國正重申反對拆蔣公銅像：為何要改變

聯合報／ 記者程嘉文
隨著顧立雄可能成為國防部長，軍中是否又將發動「去蔣化」「去中化」，再度成為新聞話題。記者程嘉文/攝影
隨著顧立雄可能成為國防部長，軍中是否又將發動「去蔣化」「去中化」，再度成為新聞話題。記者程嘉文/攝影

行政院陳建仁11日主持「行政院推動轉型正義會報」第4次會議時，要求國防部應於一個月內，完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，藉以順利啟動相關培訓規劃。今天多位國民黨立委在外交國防委員會質詢部長邱國正，並質疑此舉是趁機灌輸意識型態。邱國正則說，軍中有些東西可以配合外界社會，有些東西「必須和外面不一樣」；他並以蔣公銅像為例，表示營區不是公共場所，其中東西都是國軍的財產，如果沒有違法，為何需要改變呢？

立委徐巧芯質詢時，詢問陳建仁日前指示「軍中轉型正義」的話題。邱國正表示，自己並未特別去瞭解，但國防部平常就有負責轉型正義的工作人員開會。他說，軍中大部分作法應該配合外界，但有些不能跟外面完全一樣，這一定要堅持，成立小組研究方向就是如此，看那些可以配合、哪些不能配合。

徐巧芯問，如果是要求去除軍中所有蔣中正總統的銅像，國防部能接受嗎？邱國正回應，當初對此規範就很清楚，在公開場合要怎麼處理銅像，自己沒意見，但是軍中不是開放團體，營區並非公共場合，營內所有東西都是國軍的財產，如果沒有犯法為何要變？「這一點我有我的堅持」。

當天代表國防部出席行政院會議的法律司長沈世偉解釋，因為國防部的委員會尚未成立，政院希望國防部要儘速。立委洪孟楷則說，國防部是中華民國的國防部，不是某政黨的國防部；不容許以轉型正義之名，行政治意識灌輸之實，「否則我們絕對不會客氣」。

國軍 國防部 蔣中正 行政院 轉型正義 邱國正 陳建仁

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