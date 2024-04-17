替派系布局！綠營台南市黨部主委改選 郭國文明登記

民進黨台南地方黨部主委改選選情引發各界關注，連日來被點名參選的新系立委郭國文，稍早表態將於明日下午登記參選主委，更邀集同新系立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員等人出席，外界認為，郭替派系布局鋪路動作顯著，綠營2026縣市長黨內派系之爭恐提早開戰。

郭國文預計明天下午3點半前往民進黨新營黨部登記參選市黨部主委，不僅邀集新系立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員等人陪同，市議會議長邱莉莉、副議長林志展及陳秋宏、郭鴻儀、蔡筱薇、林依婷、李宗翰、周嘉韋、沈家鳳、王宣貿、沈震東、黃肇輝、謝舒凡、李啟維、朱正軒、蔡蘇秋金、蔡麗青、余柷青等議員也將出席。

民進黨地方黨部主委選情牽動2026縣市長選舉與布局，台南新系與正國會派系之爭更提前浮上檯面，正國會已表態不推派人選，立委陳亭妃更開嗆，認為「地方主委跟黨主席都是公共財，不能藉黨資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」，應跳脫推「代理人」舊思維。

台南市黨部目前僅收到一份登記資料，為隸屬湧言會的前議員陳金鐘登記參選南市黨部主委，王定宇服務處雖也有領表，但目前尚未有其他人選登記。

黨內人士認為，都說「黨派、黨派」，派系是政黨政治的常態，民進黨不是一言堂，派系黨職候選人才是負責任的表現。外界則認為，新系企圖展現派系團結的氛圍與風向，讓如今局面彷彿演變成新系與非新系對決，各派系枕戈待旦，如何協調與制衡，考驗智慧。