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數位身分證爭議 高金素梅任立院調閱小組召委

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院內政委員會17日通過「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組運作要點」，會中推舉無黨籍立委高金素梅（前右）擔任召集人。圖為高金素梅與民進黨立委吳琪銘（2排左）握手致意。（中央社）
立法院內政委員會17日通過「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組運作要點」，會中推舉無黨籍立委高金素梅（前右）擔任召集人。圖為高金素梅與民進黨立委吳琪銘（2排左）握手致意。（中央社）

立法院將調查數位身分證爭議，調閱小組將由無黨籍立委高金素梅擔任召集人。立法院內政委員會經過討論，成立數位身分證調閱小組，運作期間自4月17日至5月31日。

綠委盼雙召委調閱

行政院在民國110年宣布，暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解求償金額。立法院內政委員會3月18日通過臨時提案，將成立「數位身分證換發政策及預算執行」調閱專案小組，盼儘速釐清為何數位身分證暫緩推動。17日內政委員會討論調閱小組運作要點。

在委員會中，藍綠雙方在調閱小組就調閱小組運作時間、召委、調閱方式等條文進行討論，在討論到召委時，民進黨立委蘇巧慧指出，過去疫苗調閱、反服貿調閱小組都有兩個召委，希望不要只有一個召委，否則排案與調查的公正性會受到影響，但藍委牛煦庭認為，一個召委效率較高，且較能查到想要查的內容。

單召委換調查1.5月

雙方一度在召委人數尚未取得共識，因此提案的藍委許宇甄與藍綠雙方聚集在主席台前討論，綠委王美惠直言，雙召委才會互相尊重，但國民黨團不願採用雙召委，最終在內政委員會召委高金素梅出面協調，承諾會對兩黨意見公平採納後，最終決定由高金擔任調閱小組召委。

經過約50分鐘協商，最終決定成立「數位身分證換發政策及預算執行」調閱專案小組，即日起將啟動調查。立法院先前曾成立過疫苗採購調閱小組、反服貿調閱小組與鏡電視案調閱小組，疫苗採購與反服貿是雙召委，鏡電視與數位身分證是單召委，分別由民眾黨立委林國成、無黨籍立委高金素梅擔任。

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