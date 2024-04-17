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號召青年加入民進黨 吳崢、王義川5月辦見面會當推薦人

中央社／ 台北17日電
民進黨規畫5月初舉辦見面會，由發言人吳崢、政策會執行長王義川擔任入黨推薦人。突為吳崢（左起）、王義川、組織部主任張志豪1月24日在中常會後亮相。（中央社資料照片）
民進黨規畫5月初舉辦見面會，由發言人吳崢、政策會執行長王義川擔任入黨推薦人。突為吳崢（左起）、王義川、組織部主任張志豪1月24日在中常會後亮相。（中央社資料照片）

2024大選後，各政黨聚焦爭取年輕人支持。民進黨規畫5月初舉辦見面會，由發言人吳崢、政策會執行長王義川擔任入黨推薦人，號召更多人入黨。

民進黨主席賴清德在大選後，要求中央黨部制定計畫，持續號召青年入黨。民進黨今天召開中常會，新媒體中心主任詹賀舜向中常委報告入黨活動。

民進黨發言人吳崢在中常會後記者會表示，入黨活動規劃於5月初舉辦，當天他將偕同王義川擔任入黨推薦人，以見面會形式與支持者互動，活動報名方式則是使用民進黨官方LINE線上報名。

吳崢表示，今年的大選過後，有一波支持者申請入黨風潮，並希望找政治人物擔任推薦人。所以，黨中央規劃藉由舉辦入黨活動來號召更多人入黨，希望有更多的支持者，特別是年輕世代能一起加入民進黨，讓民進黨保持活力、愈來愈強大，一同為守護土地、民主自由的價值努力。

2024大選 吳崢 民進黨

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