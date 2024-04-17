習近平想藉馬習二會傳達什麼？夏立言：中華民族、兩岸一國
前總統馬英九日前率團訪問中國大陸，並與中共總書記習近平進行「馬習二會」，國民黨副主席夏立言今天表示，習近平透過馬英九訪問，想傳達諸如中華民族、兩岸一國等訊息給未來的賴政府。
夏立言今天下午與媒體茶敘，談到這次的馬習二會，夏立言說明，馬英九與習近平相隔多年再見面，身分不同了，但第一次馬習會時，並沒有聯合聲明、新聞稿或記者會，馬英九只是想搭橋，讓後面的總統可以順著走，可惜沒做成。
夏立言認為，習近平透過這次馬英九訪問，想傳達諸如中華民族，兩岸一國等訊息給未來的賴政府。談到黨主席朱立倫是否也需出訪中國大陸，與習近平見面，夏立言則回應，時機成熟為什麼不見，但目前沒有任何規畫。
夏立言指出，國民黨是台灣最大反對黨、立法院最大政黨，在社會上是不可忽視的力量，「習近平當然會想見我們」，至於馬英九見了習近平，朱立倫是否會吃味，夏立言坦言，不會，為什麼會吃味。
此外，現場媒體詢問，是否還有必要再舉辦國共論壇，夏立言解釋，這真的還要想想有沒有這個必要，現在先把手上要辦的活動如海峽論壇做好，海峽論壇已是滿大的規模，過去朱立倫也去過，所以要互動，其實有很多機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言