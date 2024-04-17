賴清德：保護台灣關鍵科技與人才 當國際民主供應鏈的穩定參與者

民進黨中常會今天邀請中華經濟研究院經濟法制研究中心主任顏慧欣以「經濟安全思維對台灣政策之意義」進行專案報告。民進黨主席賴清德聽取報告後表示，為了讓台灣經濟安全架構更為完整，使台灣成為國際民主供應鏈可信賴的穩定參與者，未來會保護台灣各個關鍵產業的科技與人才，強化相關措施。

賴清德指出，從顏慧欣的分享當中，提升競爭力是保障台灣經濟安全的出發點，而民進黨執政對於各項產業競爭力的提升，也早已視為重要的發展方向，未來將持續推動的「六大核心戰略產業」，到發展「五大信賴產業」等計畫，使台灣的產業優勢更強大，整體產業韌性能有所提升。

賴清德說，近期以行動創新的精神，啟動多場「信賴產業參訪之旅」，與產業進行直接且深入的交流，包括半導體、無人機、AI創新、ICT產業、數位創新，及機械與工具機等。未來會保護台灣各個關鍵產業的科技與人才，對於可能受到國際影響的台灣產業，也會持續進行輔導和協助。

賴清德表示，民進黨執政以來，積極洽談各項經貿合作，並且簽署多項合作協定，已達成相當的成果。去年在國家希望工程國家願景藍圖中也提出，將為國家擘劃下一階段科技發展戰略，提前佈局前瞻科技、強化台灣產業韌性、孕育創新創業生態系，開創台灣經濟發展與產業升級新局，要打造台灣成為亞洲經濟日不落國。