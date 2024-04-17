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不怕被罷免！徐巧芯辣嗆「感謝有人告發我」可讓檢方查真相

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
網友號召發動對徐巧芯提出罷免，國民黨立委徐巧芯上午回應，相信選民的眼睛是雪亮的，不擔心被發動罷免。記者陳正興／攝影
網友號召發動對徐巧芯提出罷免，國民黨立委徐巧芯上午回應，相信選民的眼睛是雪亮的，不擔心被發動罷免。記者陳正興／攝影

國民黨立委徐巧芯先生的姊姊、姊夫涉詐騙案，徐巧芯連日來被指知情包庇，有電商網紅揚言發動罷免，台灣基進黨還向檢方告發。徐巧芯今天表示，不怕被發動罷免，也不怕有人向檢方告發她，反而很感謝有人告發他，請檢方用公權力對她進行檢查，讓真相早日水落石出。

徐巧芯說，自己清清白白，請網軍側翼要造謠也要有個限度，外界不要捕風捉影，把她按親人年夜飯臉書讚拿來做文章，感謝台灣基進告她，讓第三方用公權力對她進行審查，辣嗆「還怕沒人告發」，並說不怕電商網紅486先生發動罷免她，強調「我一向直球對決」。

徐巧芯表示，選民的眼睛是雪亮的，網軍側翼吵了這麼多天，但至今沒一張照片或證據能證明她涉入詐騙洗錢案，請問罷免她的理由是什麼？「我是涉入了詐騙嗎？我有洗錢嗎？我是幫助了詐騙集團嗎？」

徐巧芯說，她對詐騙深惡痛絕，立場從未改變，不知道486先生為什麼要發動罷免她，難道只因丈夫姊姊夫妻涉案被調查？這樣的理由不是很可笑嗎？某種程度來說她也是受害者，聽到大姑丈夫說要殺她全家，她也感到很恐懼。感謝台灣基進黨告發她，有檢方調查，真相很快會水落石出。

徐巧芯 罷免 詐騙集團

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