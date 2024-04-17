基市綠營主委選舉看似「正國會內鬥」也有人解讀「反昌聯盟」會師

民進黨基隆市黨部主委選舉，內政部長林右昌挺親信王榆森參戰，對上蔡適應立委任內的服務處主任林明智。基隆的民進黨陣營，派別並不明顯。林、蔡同屬正國會，這場選舉看似正國會「內鬥」，也有人解讀其實是林右昌與「反昌聯盟」的角力。

基隆市在林右昌當市長、蔡適應當立委年代，民進黨全代會基隆市有6席，分別是市長、立委、主委、評議委員召集人和2名全國黨代表。在失去市長、立委席次後，改成議長、主委、評議委員召集人和2名全國黨代表共5席。

民進黨基隆市黨部主委選舉登記首日，林明智率先領表登記，王榆森則是在今天下午完成登記。登記時間到19日為止，還有2天，尚不知是否有第3人出面參選。5月26日投票結果，誰能拿下出席全代會資格，也攸關民進黨不同派系實力消長。

林右昌半個月前積極在基隆合縱連橫，對基隆市長任內的民政處長、現任內政部專門委員王瑜森「拉票」。林明智布局主委選戰更早，面對「挑戰」頗感壓力，但未退讓。

2022基隆市長、2024基隆立委選戰，民進黨候選人先後敗陣。但因2022市議員選舉選得不錯，加上友軍席次近半，且由童子瑋坐上議長之位，尚有與國民黨一較長短，爭取選民認同的舞台。

基隆綠軍陣營，童子瑋是眼下黨員支持度最高的政治人物。加上童家三代與即將就任總統的賴清德的淵源，更厚植未來發展實力。不管是王榆森對上林明智，或是再有其他人選加入，童子瑋的意向都對選情有絕對性的影響。全市1700多名黨員，童子瑋如有屬意人選，應可號召1/3黨員跟進。

童子瑋說，他現在的態度還是希望大家可以和諧，未來就是「基隆隊」，不希望在選舉市黨部主委時，產生一些傷痕，所以希望接下來還可以坐下來談。

童子瑋說，為了要組成基隆隊，不要把派系的色彩放得太重，所以他個人並沒有推人選，就是尊重大家，尊重林右昌，也尊重蔡適應，希望大家可以共推大最合適的候選人擔任主委。