藍提修改「反滲透法」賴清德說重話「傷害區域穩定和平」

前總統馬英九訪中回國後，國民黨立刻主張要修改「反滲透法」，國民黨黨團也一起呼應。民進黨主席賴清德今天在中常會表示，相關法令是防止境外勢力惡意滲透，沒有阻礙兩岸任何交流，商貿、學術往來，國民黨的主張，顯然會傷害台灣和區域的穩定及和平，要請國民黨審慎思考這件事情對國安影響。

賴清德表示，上周美國、日本、菲律賓在華盛頓舉行元首峰會，會後所宣布的倡議與多項條約更新，不僅強化印太區域的安全合作，也重申對於區域和平及穩定的保證。非常感謝也很贊同日本首相岸田文雄所說的，「片面企圖透過武力或脅迫來改變現狀，無論是哪裡，都是絕對無法接受的事。」面對威權勢力的擴張，台灣比過往更需要民主陣營的團結。

賴清德指出，台灣作為印太區域中熱愛自由民主的國家，責任就是維護現狀、促進繁榮、守護和平，並在國際中作一股良善的力量，樂見對於區域穩定的保證與合作，台灣也會持續貢獻一己之力、強化與盟友的合作，確保區域的和平及穩定。