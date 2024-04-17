年薪7位數！楊寶楨當基隆政策大使 綠委酸「僅一人投標的標案」

基隆市長謝國樑昨天宣布，將邀民眾黨前發言人楊寶楨自5月起擔任基隆「政策推廣大使」。民進黨立委王定宇今天秀招標文件批評，該案採限制性招標，是量身定做的標案，每個月11萬，總數132萬的年薪，投標的只有一人，得標的也是一個人名，質疑此案是為「搶救鐵柱市長（指基隆市長謝國樑）自己製造出來的危機而已！」

楊寶楨昨天宣布復出，5月起到基隆市府任「政策推廣大使」，提升年輕人對謝市府政策的興趣，基隆市長謝國樑說，楊在年輕人、婦幼兒少領域有好評，將為即將成立的「兒少處」及兒少政策發聲。

王定宇稍早透過臉書踢爆，這是量身定做的標案，每個月11萬，總數132萬的年薪，投標的只有一個人，得標的也是一個人名「楊寶楨」，「真特別的標案，基隆市府真有錢！」

王定宇解釋，這案採未經公開評選或公開徵求的限制性招標，沒有招標公告，在平台上就不會有招標文件，基隆副市長邱佩琳還自承是自己推薦的，顯然就是先找到人再訂標案，典型先射箭再畫靶。

王痛批，基隆市帳府慷慨花用市民132萬的稅金，「發明」創造了一個職務，卻忘了市府已經有了發言人和各個政策推廣單位，這項「鎖定個人」標案也許只是為了搶救鐵柱市長自己製造出來的危機而已。