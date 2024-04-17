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不怕被抹紅！傅崐萁將率藍委訪中 國民黨：支持更多交流累積善意

中央社／ 台北17日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報記者陳正興／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率領立委前往中國大陸訪問，國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，相信傅崐萁會在中華民國憲法架構、對等尊嚴下做交流，協助兩岸累積更多善意，這是國民黨過去一貫的態度，也相當支持。

國民黨團總召傅崐萁今天指出，將在520前率國民黨立委訪問中國大陸，推動兩岸對話與和平，讓觀光客走進台灣，讓台灣農漁產品行銷大陸，政府不做，只能自救。

李彥秀下午在國民黨中常會後受訪提到，兩岸其實本來就要有更多的交流，用對話取代對抗，這是國民黨一貫的基調，所以相信黨團會做最好的規劃與安排，也尊重各立委在工作之餘，與對岸做正常交流。

至於是否擔心會被抹紅，李彥秀說，相信傅崐萁這次帶團，會基於國民黨過去一貫的態度，在中華民國憲法架構、對等尊嚴下做交流，協助兩岸累積更多善意，這與前總統馬英九日前訪中國大陸是一樣的，國民黨向來就是支持更多的交流，累積更多善意。

談到相關的行程，李彥秀僅回應，這是傅崐萁的安排，不是由黨中央安排，所以會見到誰、做什麼交流，目前黨中央不完全清楚。媒體追問，傳出原本有約立法院長韓國瑜，但韓國瑜認為此事不太好，李彥秀說明，韓國瑜目前在開議期間，當然沒有時間去。

談到黨主席朱立倫是否事先知情，李彥秀直言，她是上週才從媒體方面聽說的，相信黨中央差不多也是同一個時間，但國民黨向來都鼓勵與對岸進行各式交流，用交流累積更多善意，取代對抗。各式民調都顯示，台灣民眾希望兩岸間有更多正常交流，因此國民黨鼓勵正常的交流。

國民黨 李彥秀 韓國瑜

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