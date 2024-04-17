韓國瑜掌民主基金會後首次與蔡同台 幾乎沒互動

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聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣民主基金會董事長韓國瑜（右二）與總統府秘書長林佳龍（左三）等一起陪同蔡英文總統（左二）出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡英文與韓國瑜兩人互動熱絡愉快。記者潘俊宏／攝影
台灣民主基金會董事長韓國瑜（右二）與總統府秘書長林佳龍（左三）等一起陪同蔡英文總統（左二）出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動，蔡英文與韓國瑜兩人互動熱絡愉快。記者潘俊宏／攝影

台灣民主基金會今舉辦「國際猶太大屠殺紀念日」活動，立法院長韓國瑜首度以董事長身份出席，並與總統府秘書長林佳龍並肩迎接英文總統，但由於現場氣氛嚴肅，蔡英文與韓國瑜互動不多。

台灣民主基金會10日召開董事會，進行董事長改選，由韓國瑜獲選為基金會董事長。民主基金會，與以色列駐台辦事處，和德國在台協會今下午共同於台北賓館舉行「國際猶太大屠殺紀念日」活動，也是韓國瑜任基金會董事長以來首度公開出席基金會活動，但他未在現場致詞。

蔡英文總統，和外交部長吳釗燮亦受邀出席。而韓國瑜與蔡總統之間的互動備受關注，韓國瑜先抵達活動現場後，禮貌至門口陪同蔡總統，和總統府秘書長林佳龍一起進場，兩人還在進場時互相禮讓對方。不過，由於是國際猶太大屠殺紀念日，活動氣氛相當嚴肅，在場不准拍手，也無人聊天，蔡韓兩人就座後幾乎沒有互動。

蔡總統在致詞時短暫聲援烏克蘭，和以色列，指世界看到烏克蘭遭受入侵，以及哈瑪斯對以色列進行恐怖攻擊等侵略行為造成的可怕影響。

蔡總統進一步表示，許多人仍在威權和獨裁政權下受苦，因為性別、性取向、宗教，和政治意識型態而受到壓迫；在恐怖主義和威權主義日益升高之際，台灣將繼續加強區域宗教自由、打擊歧視，並促進平等，並呼籲大家攜手合作，才能為未來的世代留下更美好的世界。

猶太 蔡英文 韓國瑜

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