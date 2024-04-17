立院「代按」事件違法嗎？法務部次長蔡碧仲：恐涉偽造文書罪

民進黨立委吳思瑤今天在立法院司法及法制委員會詢問，有人在院會代替國民黨立委盧縣一按下表決鍵，是否涉違刑法？法務部次長蔡碧仲表示，此舉恐涉及偽造文書罪，是否涉及使公務員登載不實，要依具體事證判斷。

吳思瑤說，立法院在12日院會發生投票舞弊事件，如果此案進入地檢署偵查或法院審理，應該會請相關當事人過去詢問，包括議事人員、涉及立委等。蔡碧仲回應，如果是涉及刑責的案件，立法院內部可以做行政調查，但若涉刑事責任，偵查機關就要偵查代按投票按鈕行使表決的行為。

吳思瑤又說，如果就法律論法律的話，這樣一個被插卡、被投票的的投票紀錄，是否為準公文書範圍；蔡碧仲認為，已構成準文書。

吳思瑤接著詢問，冒充盧縣一出席院會按下表決，是否涉嫌違反刑法的使公務員登載不實罪。蔡碧仲回應，本案可能涉及刑法偽造文書罪，至於是否成立刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，要看記錄投票結果的公務員有無審查權，並依據具體事證判斷。