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朱立倫再度肯定馬英九訪中：國民黨最穩健務實

中央社／ 台北17日電
國民黨主席朱立倫指出，民進黨如果不能徹底反省，再繼續堅持用意識形態來操控台灣的能源，組什麼內閣都沒有用，缺電的台灣才是最大的傷害。聯合報記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫指出，民進黨如果不能徹底反省，再繼續堅持用意識形態來操控台灣的能源，組什麼內閣都沒有用，缺電的台灣才是最大的傷害。聯合報記者林俊良／攝影

國民黨主席朱立倫今天再度表示，樂見、肯定而且感謝前總統馬英九訪問中國大陸。兩岸關係或國際路線，國民黨最穩健務實，一切為台灣民眾努力，唯有保持親美和陸路線，穩健國防加上兩岸溝通，才能創造最安定繁榮的台灣。

馬英九日前率團訪問中國大陸，並與中共總書記習近平進行「馬習二會」。但馬英九基金會執行長蕭旭岑13日表示，馬英九訪陸，國民黨未全力支持。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上再度表示，他多次在中常會或受訪時表示，樂見、肯定而且感謝前總統馬英九訪問中國大陸。兩岸關係或國際路線，國民黨最穩健、務實，一切為台灣民眾努力，唯有保持親美和陸或親美和中路線，穩健的國防加上兩岸溝通，才能創造最安定繁榮的台灣。

朱立倫強調，民進黨的抉擇就在一念之間，520是非常關鍵的時刻，總統當選人賴清德到底選擇什麼，對台灣未來非常關鍵。

朱立倫表示，副主席夏立言、國際部主任黃介正日前到美國拜會政界、國會、學界、智庫等，讓國際夥伴了解國民黨「親美、友日、和陸」的戰略。

針對可能發生的停電危機，朱立倫表示，民進黨若不能徹底反省，仍堅持用意識形態操控能源政策，組什麼內閣都沒有用，「缺電的台灣才是最大的傷害」。民進黨一再強調要強化台灣「韌性」，但民進黨應該改掉自己的「任性」，民進黨的任性是台灣電力韌性最大傷害，應該務實檢討過去8年錯誤的能源政策。

此外，黃介正在國民黨中常會發表訪美成果，他說，這次訪美剛好馬英九也在中國大陸訪問，美國政府部門向國民黨表示，希望台海維持和平穩定，認為兩岸交流對話是維繫台海和平穩定、區域利益跟美國利益，非常關鍵的一件事。

國民黨 朱立倫 馬英九

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