立院初審加重虐童刑責！朝野看法不一 全數條文保留送協商

立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法加重虐童刑責相關草案，朝野立委對保護兒少立場一致，不過針對條文內容設計看法不一，因此全數條文保留，送交黨團協商。

立法院司法及法制委員會今併案審查國民黨立法院黨團及國民黨立委提案的加重虐童刑責的刑法第77、286條條文修正草案等10案，法務部次長蔡碧仲等人列席說明，並備質詢。

本次修法重點包括犯妨害幼童發育罪並受2年以上徒刑宣告者，不適用假釋規定，或是殺害未滿12歲之人處死刑或無期徒刑，以及針對未滿6歲的幼童施以凌虐或以他法，足以妨害其身心的健全或發育者行為者，本刑提高為7年以上，致死者最高可處死刑。

進入討論及逐條討論階段時，民進黨立委吳思瑤說，兒虐事件不分政黨，大家都站在同樣立場，希望優化法制，但加重刑責是否為唯一解方，還是要強化社會安全網等，而討論修法必須合乎比例原則、罪責相當性，也要更慎重。

吳思瑤指出，為使修法更周延，委員會今天通過臨時提案，要求法務部、司法院提供更進一步的數據及資料，例如起訴率、定罪率等，這都有助議案的討論，今天是否先大體討論，讓大家發表意見，待相關資料完備後，再進行更周延、完備的討論？

國民黨立委傅崐萁認為，社會期待即刻進行修法，不同黨派有很多意見要保留，送朝野協商，建議未來送朝野協商。等法務部把資料送達，再來召集第一次的朝野協商。

民眾黨立委黃國昌指出，法務部及司法院送的報告根本不及格，至於出現法條適用混亂情形，他認為要即時處理；此外，大家對不同刑度該如何調整，如果今天讓協商冷凍期開始跑，接下來的1個月，法務部、司法院可就目前實務的亂象，提出解決問題的修正條文，也能透過執政黨團送修正動議或再修正動議。

經討論後，會議主席、國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲詢問全案是否保留送協商，也說如果司法院、法務部對刑度有意見，可盡快送資料過來。在場立委未提反對之意，因此全數條文保留，全案須交由黨團協商。