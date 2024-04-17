朱立倫批能源政策：民進黨的任性 不是台灣電力韌性
受0403花蓮強震影響，台電電力機組尚未修復，又遇上大潭8號機組15日跳脫，導致夜尖峰電力吃緊，險釀北部限電危機。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨一再強調，他們要強化台灣的韌性，「民進黨自己改掉你的任性，你的任性不是台灣電力的韌性，你的任性是台灣電力韌性最大的傷害。」
朱立倫今下午在中常會發表談話指出，昨天桃園已經連續發生了三次的大停電，桃園市長張善政都再次強調，錯誤的政策造成產業重大的影響，民進黨如果不能徹底反省，再繼續堅持用意識形態來操控台灣的能源，組什麼內閣都沒有用，缺電的台灣才是最大的傷害。
朱立倫呼籲，民進黨政府應好好務實檢討台灣的能源政策，國民黨以及在野政黨願意非常誠意地跟執政當局，好好來檢討、反省過去8年錯誤的能源政策。
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