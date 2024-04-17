藍委質疑興達電廠火力全開 致高雄空污

台電公司夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈。立委王育敏今天表示，台電為求供電穩定，甚至要求興達電廠火力全開，增加高雄空污；環境部表示，會在3週內提出空污的檢討報告。

台電公司15日說明，403地震後確實造成機組損傷，損失和平1號機及台中7號機的發電容量，15日晚夜間尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈。

立法院社環委員會今天邀請環境部、經濟部、行政院國家永續發展委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

根據多名立委提出的臨時提案，台電為求穩定供電，15日開啟興達電廠第3、4號燃煤備用機組，但隔天供電已回穩，興達此2部燃煤發電機組發電量仍各高達500MW（摘自台電網站資料）以上，影響空氣品質。

國民黨立委王育敏表示，政府說台灣不缺電，卻不清楚告訴國人電力調度有困難，還要興達電「火力全開」；加上昨天桃園跳電，她質疑「電力供應沒有真的問題」。

王育敏說，政府不能再騙人，這是上位錯誤的能源配比，統帥無能累死三軍，讓下面到處調頭寸，能源政策不調整，堅持核電不用，換10個經濟部長也一樣；台灣是地震這麼多的國家，能擔保不會再來一個地震嗎。

環境部表示，興達電廠原有4部燃煤機組，1號機組已提早於112年9月除役、2號機組112年底除役，3、4號機組則將於今年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用；針對空污部分會在3週內提書面報告說明。