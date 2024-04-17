蕭美琴接見以色列國會訪團 深化雙方交流

副總統當選人蕭美琴今天接見「以色列國會議員訪問團」時表示，台灣與全世界民主國家相同，正面臨威權主義的脅迫以及各式挑戰，但台灣正致力於建構並強化整體社會的韌性發展，在經貿與對外關係上也持續拓展國際空間，未來期盼與以色列持續互動、強化交流。

訪團為國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領，成員亦包含國會議員畢茲穆思（Boaz Bismuth）、貝里阿克（Vladimir Beliak）、莎法蒂-哈卡夫（Matti Sarfatti-Harcavi）以及國會友台小組主席辦公室政治主任法勒賀（Imri Fallach），並由駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）陪同。

蕭美琴首先對近期以色列遭受伊朗攻擊的情勢表達關切與慰問。她提及對於以色列先進的科技與創新發展，以及在國防、民主與社會韌性方面的成就印象深刻，期盼未來能夠在這些方面增進台以雙方合作。

以色列訪團對0403花蓮大地震表達慰問之意，並肯定台灣社會應對災害發生所展現出的高度韌性。同時，也感謝去年10月7日以色列遭受襲擊後，台灣第一時間表達關心，並表示台灣與以色列除了共享民主制度之外，也同樣面對外部威脅，盼與台灣持續推進友好關係，在人道救援、全民防衛、科技發展深化交流。

蕭美琴對於訪團慰問花蓮地震的災情表達感謝，也特別致贈訪團來自花東在地小農契作的紅藜以及蜜香紅茶，她表示這些農特產品不僅具台灣特色，也展現了團結對花蓮的支持。