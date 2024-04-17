朝野同喊調高禁伐補償金至6萬 最終額度仍待協商

立法院內政、經濟委員會今召開聯席會議，審查原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案，朝野立委一致同意明年起提高禁伐補償金，但對額度尚有歧異，考量當前正值新舊內閣交接之際，最終召委高金素梅裁示，將綜合各委員版本，將補償金額從現行每年每公頃3萬元增至6萬元，並送朝野協商，待賴政府5月上任提出預算案後再討論。

現行禁伐補償為每年每公頃3萬元，自2017年上路至今，多名原民立委認為此金額無法衡平物價與原住民生計，無黨籍立高金素梅、國民黨立委鄭天財主張明年起提高至5萬元；國民黨立委盧縣一、民進黨立委伍麗華則喊至6萬元。

原民會書面報告指出，2016年起辦理原住民保留地禁伐補償，執行迄今合格面積及補償經費遞增，當年核定補償面積為2.4萬公頃，補償經費5億元，今年核定面積已達7.2萬公頃，所需補償經費約23.2億元。倘提高禁伐補償金至5至6萬元，每年所需禁伐補償經費約38.5億至42.6億元。

原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu雖樂見提高補助，但正值新舊內閣交接之際，認為此案應由新內閣團隊討論。原民會經發處專委高文斌補充，依據2015年通過的禁伐補償條例，附帶決議中明定，增加預算須以開徵碳稅支應。

會中朝野立委雖同意提高補償金額，但無法定奪最終金額，高金素梅最終裁示，決議綜合各委員意見修正第6條，明定禁伐補償金自明年起調整為每年每公頃6萬元；額度部分，由中央主管機關參照中央主管機關參照中央主計機關發布最近1年消費者物價指數較前次調整之前1年消費者物價指數成長率，每2年公告調整一次，但成長率為零或負數時，不予調整。由於此案涉及明年公務預算編列，未來將送朝野協商，待賴政府5月上任提出預算案後再討論。

此外，朝野立委也提案主張擴大禁伐區域範圍，伍麗華主張於第3條申請禁伐補償中增訂「位於都市計畫地區，維持自然林木或植生覆蓋，不宜農耕之土地。」、鄭天財盼在第5條禁伐區域中增加「國土保安用地」。

鍾興華解釋，現行條文第5條第4款明訂，只要經原民會認定符合禁伐區域，即可畫定公告，未來可透過個案認定，將上述範圍涵蓋在內，此說法獲朝野立委同意，最終維持現行條文。