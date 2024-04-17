徐巧芯大姑涉詐 黃捷批雙標：盼找回做人基本底線

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉洗錢詐騙案，民進黨立委黃捷質疑其說法反覆，徐則轟腦子有問題，黃捷今再反嗆徐是「雙標政客」，她說，被徐無故指涉、也自證清白的人，從部長、首長到民代都有，這些人難道沒有家人朋友嗎？受的傷害又要怎麼彌補？

徐巧芯面對夫家涉詐時曾直言「關我屁事」，黃捷日前批評，若照徐過往邏輯，只要身處「詐騙世家」就要辭職下台，徐則反擊黃「腦子有問題」，怎會憑空想像出不存在的說法？

黃捷稍早再透過臉書反擊，批徐巧芯一個故事講了4天還講不清楚，「說法一直變，自然禁不起檢驗」，講話公信力蕩然無存，且慣性說謊。徐多次表明反詐立場，如今家人卻是詐騙集團成員。若起初一次說明清楚，事件不會延燒至今，但徐卻選擇用荒腔走板的言行掩蓋，一件件遭打臉，臉一天比一天腫。

黃捷指出，過去徐巧芯因「反民進黨」的保護傘，讓支持者願意接納、忍讓，眾人看的樂，徐講的嗨。卻也讓徐未能看清，自己設下的標準，根本是捕風捉影、造謠生事的程度。

黃捷批評，曾被她無故指涉、也已自證清白的人，民進黨的苦主從部長、首長到民代，多到都數不清，只因她要成就個人的政治利益。這些人難道沒有家人朋友嗎？只是沒有在幕前哭訴，就不委屈嗎？受的傷害，又要怎麼彌補？

黃強調，論是非，大家以理服人，論道德，國人有條基本底線。社會多數都是明理人，知道成年人為自己負責的道理，更不會要求任何人要為家人犯的錯連帶受罰。徐這次業力引爆，最該反省的還是自己，被自己過去設下的標準綑綁，驗證自己是個雙標政客。

她也呼籲，誠實最為上策，正直沒有敵人，衷心希望，徐巧芯不要再被仇恨蒙蔽，找回「做人基本的底線」。