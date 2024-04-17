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徐巧芯捲詐騙案 基進：應主動辭職

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

國民黨立委徐巧芯劉向捷大姑涉入洗錢詐騙案風波持續延燒，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺17日於台北地檢署告發徐巧芯，指出徐巧芯與大姑家的金錢往來，前後說詞不一，恐涉刑法或財產申報法。台灣基進台南執行長吳依潔則認為，徐巧芯應自請離職、主動接受調查。

針對該事件，徐巧芯曾強調，過去我只知道大姑的先生欠我們家的錢，並不知道他們有涉入詐騙，一直到新聞爆發才知情，希望檢調大力調查，並將真相公佈於世，一定要從重量刑，嚴懲詐騙犯。她也多次聲明，如果檢警查出她有涉入，會立刻辭職；如果是她先生涉入，會立刻離婚，以宣示決心。

金流交代不清

台灣基進指出，徐巧芯第一時間為了自清，說自己與對方在婚後沒聯繫也沒有涉入詐騙洗錢案任何環節。但徐巧芯14日受訪時，卻提及當時成立公司的資金，是婆婆向銀行借貸2000萬，也說自己幫忙「墊付」利息100萬元；16日又改口是「贈與」。

楊佩樺指出，100萬若是墊付，徐巧芯則有債權事實，但沒有如實登記在公職人員財產申報上；如果只是贈與而不是借款，那徐巧芯豈不是就等同於詐騙集團的共犯之一嗎？

主動辭職接受調查

吳依潔指出，徐巧芯恐觸三條法律，分別是「刑法第339條」、「公職人員財產申報法第12條第1項」、「貪汙治罪條例」。與徐巧芯有關的那100萬不管是「墊付」或是贈與，都代表徐巧芯與詐騙公司有不同程度的連結，恐怕無法藉由一再改口來避免責任。

她強調，徐巧芯身為民意代表，應對這樣的問題有更高的敏感度，嚴正呼籲徐巧芯，應自請離職、主動接受調查，才符合過去徐巧芯以正義作為選舉口號，否則就是雙標、騙選票。

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徐巧芯 詐騙集團 財產申報

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