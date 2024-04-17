外交部歡迎澳國際事務協會訪台 盼支持加入CPTPP
外交部次長田中光歡迎澳洲國際事務協會—維多利亞州分會來台訪問，強調澳洲是台灣重要合作夥伴，雙方同為理念相近國家，雙邊經貿投資及人民交流日漸緊密，期盼澳洲支持台灣加入CPTPP，共同促進區域的繁榮發展。
外交部發布新聞稿表示，外交部次長田中光16日以午宴歡迎澳洲國際事務協會—維多利亞州分會（AIIA-Victoria）訪問團一行15人，田中光表示，澳洲是台灣重要的合作夥伴，雙方同為崇尚民主、自由及人權普世價值的理念相近國家，近年兩國關係穩定發展，雙邊經貿投資及人民交流日漸緊密，期盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共同促進區域繁榮發展。
田中光強調，澳洲是印太區域的活躍成員，感謝澳洲近年來在各個重要國際場合積極為台灣發聲，呼籲雙方共同致力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛民主自由等普世價值。
訪團團長兼澳台工商委員會（ATBC）副主席羅文凱（Rowan Callick）表示，台澳在經貿、投資、文化、能源、教育等方面互動密切，此次率團訪台有助促進雙方進一步瞭解及合作。外交部指出，雙方討論進一步促進投資創業、科技人才培育、觀光旅遊、體育及水上救生交流等議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言