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外交部歡迎澳國際事務協會訪台 盼支持加入CPTPP

中央社／ 台北17日電
外交部次長田中光歡迎澳洲國際事務協會—維多利亞州分會來台訪問，強調澳洲是台灣重要合作夥伴，雙方同為理念相近國家，雙邊經貿投資及人民交流日漸緊密，期盼澳洲支持台灣加入CPTPP，共同促進區域的繁榮發展。聯合報系資料照
外交部次長田中光歡迎澳洲國際事務協會—維多利亞州分會來台訪問，強調澳洲是台灣重要合作夥伴，雙方同為理念相近國家，雙邊經貿投資及人民交流日漸緊密，期盼澳洲支持台灣加入CPTPP，共同促進區域的繁榮發展。聯合報系資料照

外交部次長田中光歡迎澳洲國際事務協會—維多利亞州分會來台訪問，強調澳洲是台灣重要合作夥伴，雙方同為理念相近國家，雙邊經貿投資及人民交流日漸緊密，期盼澳洲支持台灣加入CPTPP，共同促進區域的繁榮發展。

外交部發布新聞稿表示，外交部次長田中光16日以午宴歡迎澳洲國際事務協會—維多利亞州分會（AIIA-Victoria）訪問團一行15人，田中光表示，澳洲是台灣重要的合作夥伴，雙方同為崇尚民主、自由及人權普世價值的理念相近國家，近年兩國關係穩定發展，雙邊經貿投資及人民交流日漸緊密，期盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共同促進區域繁榮發展。

田中光強調，澳洲是印太區域的活躍成員，感謝澳洲近年來在各個重要國際場合積極為台灣發聲，呼籲雙方共同致力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛民主自由等普世價值。

團團長兼澳台工商委員會（ATBC）副主席羅文凱（Rowan Callick）表示，台澳在經貿、投資、文化、能源、教育等方面互動密切，此次率團訪台有助促進雙方進一步瞭解及合作。外交部指出，雙方討論進一步促進投資創業、科技人才培育、觀光旅遊、體育及水上救生交流等議題。

團團 外交部 澳洲

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