款宴紐西蘭國會訪團 吳釗燮：感謝支持台海和平穩定
紐西蘭國會跨黨派友台小組訪團來台，外交部長吳釗燮晚宴訪團，並表示感謝紐西蘭近來公開表示支持台海和平穩定，面對威權主義不斷擴張，台灣願與紐西蘭等民主國家合作，共同捍衛自由與開放的印太地區。
外交部發布新聞稿表示，吳釗燮16日晚宴歡迎紐西蘭國會「社會服務暨社區服務委員會」主席穆尼（Joseph Mooney）及「跨黨派友台小組」共同主席李瑞（Ingrid Leary）所率領的跨黨派友台小組訪台團。
吳釗燮感謝紐西蘭近來公開表示支持台海和平穩定，並指出面對威權主義不斷擴張，台灣願與紐西蘭等民主國家合作，共同捍衛自由與開放的印太地區。
外交部指出，穆尼及李瑞盛讚台灣民主社會充滿活力，此行訪台更加掌握兩國經貿合作利基、台灣高科技產業發展、民主轉型進程及台紐原住民文化連結。紐西蘭致力捍衛以規則為基礎的國際秩序，注重國際和平與穩定，盼持續推進友好情誼。
外交部表示，吳釗燮特別以台灣支持澳洲紅酒、日本漁產及紐西蘭開放台灣鳳梨進口為例，論及建立「民主供應鏈」以對抗極權國家經濟脅迫的重要性。台紐自2013年簽訂「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）後，雙邊在貿易、原民事務、農業及文化等領域交流密切。外交部將在既有基礎上，持續深化與紐西蘭等民主夥伴的合作。
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