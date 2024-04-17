快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

被說撞臉「不夠善良的我們」白髮賀軍翔？侯友宜親回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨擬修法提高虐童刑責 法務部建議思考平等原則

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
法務部次長蔡碧仲今天在立法院司法及法制委員會表示，法務部贊成提高，該加重就加重、該判死就判死，不過相關規定應符合罪責相當性及比例原則。記者張睿廷／攝影
法務部次長蔡碧仲今天在立法院司法及法制委員會表示，法務部贊成提高，該加重就加重、該判死就判死，不過相關規定應符合罪責相當性及比例原則。記者張睿廷／攝影

近期發生重大虐童案件，引發社會熱議。立委盼修刑法提高虐童刑責，保障兒少權益。法務部次長蔡碧仲今天表示，法務部贊成提高，該加重就加重、該判死就判死，不過相關規定應符合罪責相當性及比例原則。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國民黨立法院黨團、國民黨及無黨立委提案的加重虐童刑責的刑法第286條條文修正草案等10案，蔡碧仲等人列席說明並備質詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在提案說明時表示，大家要嚴肅看待修法，如果孩子在家庭或寄居在外，受到各式各樣的不同虐待，其成長後的人格會受到多大扭曲，也可能成為未來社會的嚴重未爆彈。

傅崐萁建議，對不適合、不具存活在這個世間喪心病狂的人、虐兒為常的人，應永遠隔離，也期盼法案順利完成初審、盡快二、三讀。

蔡碧仲發言時指出，立委希望加重虐童的惡行，法務部絕對贊同，該加重就加重、該判死就判死，但希望能符合現行的刑罰跟罰金的級距。蔡碧仲舉例，有藍委所提法案建議犯刑法妨害幼童發育罪，並受2年以上徒刑的宣告者，不得假釋，如果犯此罪不能假釋，而法益侵害嚴重程度相似的罪，是否要做相同處理，而更嚴重的殺人犯是否也要適用，希望大家不要只針對一條條文，應該要通盤考量，也要考慮憲法的平等原則。

此外，國民黨團修法版本也針對未滿6歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者的行為者，提高法定刑度。

法務部書面以報告回應，現行刑法並無對於「未滿6歲之人」犯特定罪名的加重或減輕處罰規定。如認有增訂必要，建請參考民法第13條有關無行為能力、限制行為能力的區分標準，即7歲，或於說明欄敘明擇定以6歲作為畫分標準的依據或理由。

國民黨 法務部 虐童

延伸閱讀

不畏綠營院會突襲表決 傅崐萁：敢偷襲就會還以顏色

傳藍營大咖家暴 藍委發聲：不希望任何家庭有

法務部認同提高虐童刑責 盼符罪責相當與比例原則

藍委接續馬英九後組團訪陸？傅崐萁：這是關鍵時刻

相關新聞

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安：非高危案納當事人意願

「鏡週刊」今天報導，一名藍營政治要角常在自家豪宅對太太、兒子精神、言語家暴，儘管有透過保全通報家暴中心，不過社福機關至今...

桃園昨上萬戶停電 賴士葆：非核神主牌在、穩供電不可能

桃園地區昨天有上萬戶停電，引發缺電疑慮。國民黨立委賴士葆今天表示，這是準經濟部長郭智輝上任的挑戰，準閣揆卓榮泰稱要穩定供...

【重磅快評】準閣揆須說明部長任命的紅線

準閣揆卓榮泰昨天公布經濟部長郭智輝等六位閣員，雖有亮點，爭議卻也不小。尤其郭智輝曾因違反證交法被判緩刑，如此「經歷」實屬...

徐巧芯捲詐騙案 基進：應主動辭職

國民黨立委徐巧芯劉向捷大姑涉入洗錢詐騙案風波持續延燒，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺17日於台北地檢署告發徐巧芯，指出徐巧芯與大姑家的金錢往來，前後說詞不一，恐涉刑法或財產申報法。台灣基進台南執行長吳依

藍委許宇甄：寧相信有鬼 不相信蔡英文說的穩定供電

桃園市昨晚跳電，上萬戶受影響，國民黨立委許宇甄今天指出，4月15日才發生北台灣大限電危機，16日下午和晚上，桃園市竟發生...

國民黨擬修法提高虐童刑責 法務部建議思考平等原則

近期發生重大虐童案件，引發社會熱議。立委盼修刑法提高虐童刑責，保障兒少權益。法務部次長蔡碧仲今天表示，法務部贊成提高，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。