國民黨擬修法提高虐童刑責 法務部建議思考平等原則

近期發生重大虐童案件，引發社會熱議。立委盼修刑法提高虐童刑責，保障兒少權益。法務部次長蔡碧仲今天表示，法務部贊成提高，該加重就加重、該判死就判死，不過相關規定應符合罪責相當性及比例原則。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國民黨立法院黨團、國民黨及無黨立委提案的加重虐童刑責的刑法第286條條文修正草案等10案，蔡碧仲等人列席說明並備質詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在提案說明時表示，大家要嚴肅看待修法，如果孩子在家庭或寄居在外，受到各式各樣的不同虐待，其成長後的人格會受到多大扭曲，也可能成為未來社會的嚴重未爆彈。

傅崐萁建議，對不適合、不具存活在這個世間喪心病狂的人、虐兒為常的人，應永遠隔離，也期盼法案順利完成初審、盡快二、三讀。

蔡碧仲發言時指出，立委希望加重虐童的惡行，法務部絕對贊同，該加重就加重、該判死就判死，但希望能符合現行的刑罰跟罰金的級距。蔡碧仲舉例，有藍委所提法案建議犯刑法妨害幼童發育罪，並受2年以上徒刑的宣告者，不得假釋，如果犯此罪不能假釋，而法益侵害嚴重程度相似的罪，是否要做相同處理，而更嚴重的殺人犯是否也要適用，希望大家不要只針對一條條文，應該要通盤考量，也要考慮憲法的平等原則。

此外，國民黨團修法版本也針對未滿6歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者的行為者，提高法定刑度。

法務部書面以報告回應，現行刑法並無對於「未滿6歲之人」犯特定罪名的加重或減輕處罰規定。如認有增訂必要，建請參考民法第13條有關無行為能力、限制行為能力的區分標準，即7歲，或於說明欄敘明擇定以6歲作為畫分標準的依據或理由。