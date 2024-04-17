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不畏綠營院會突襲表決 傅崐萁：敢偷襲就會還以顏色
民進黨立法院黨團在本月9日立法院會，對國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，及民眾黨團所提的與軍公教年金發放相關的臨時提案提復議，被認為是「突襲」，國民黨團在12日院會還擊，將被復議的案子送進委員會審議。國民黨團總召傅崐萁今天宣示，只要民進黨敢偷襲，國民黨會還以顏色。
針對民進黨在院會期間是否會偷襲國民黨，傅崐萁說，只要民進黨敢偷襲，國民黨就會在下一次院會將其導正回來，不會有任何的損傷，民進黨膽敢來犯，會立即還以顏色。
傅崐萁強調，所有的法案都不會受到影響而耽擱，因為即便是這次院會受到影響，下次院會時只要動員就可以馬上回復，復議期是在「兩次院會期間」，所以兩次院會都可以完成復議，因此不擔心民進黨的偷襲。
傅崐萁指出，從本次議期開議到現在，綠營幾次偷襲都被國民黨迅速導正，對全國國人期盼的民生法案或是重大的政府改革事項遭到偷襲，國民黨在同一次院會都可以回復正義。
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