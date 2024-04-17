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520倒數！蔡政府滿意度破5成 陳建仁：打拚到最後一天

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
行政院長陳建仁（左二）今上午赴刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會。記者李奕昕／攝影
行政院長陳建仁（左二）今上午赴刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會。記者李奕昕／攝影

520總統就職倒數，有媒體最新民調，人民對蔡英文總統政府施政滿意度破5成，不滿意度近4成。行政院長陳建仁說，在福國利民工作及國際聲望有很好成果，行政團隊沒有任何休息時間，努力打拚到最後一天

陳建仁今上午赴刑事局主持「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會，對於媒體引用鏡新聞民調提問，他說，在蔡總統卓越領導及行政團隊努力下，確實在福國利民工作，包括政治、經濟、社會、國防及國際聲望，都有很好成果。

他舉例，美國傳統基金會對於經濟自由度，在183個經濟體，台灣排名第4是有史以來最好成績；美加智庫有關人類自由度指標評比，台灣在所有評比國家是亞洲第1名；英國經濟學人報評估民主指數，台灣在1百多個國家排名第10、亞洲第1，全世界都目睹台灣進步。

他說，歡迎各界鼓勵、批評和指教，行政團隊沒有任何休息時間，努力打拚到最後一天，相信在大家努力下，一定可使台灣成為一個更堅韌、溫暖、安居樂業的美好國家。

團隊 民調

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