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4月22日世界地球日 環團可望與「雙總統」面對面溝通

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
第21屆全國NGOs環境會議前會昨天在總統府舉行。圖／取自林佳龍臉書
第21屆全國NGOs環境會議前會昨天在總統府舉行。圖／取自林佳龍臉書

4月22日是世界地球日，蔡英文總統將循例在總統府接見環保團體代表。據了解，總統當選人賴清德也會參加。總統府秘書長林佳龍昨天代表蔡總統與環團進行會前會，他表示，從2019年到2024年總計397項建言案，除了今年的90案外，前5年所提的307項已有211項解除列管，完成近7成的政策建議，顯示溝通平台的良好成效，這也是公私合作很好的典範。

第21屆全國NGOs環境會議前會昨天在總統府舉行，林佳龍透過臉書表示，「總統與環保團體有約」今年邁入第21年，在蔡總統任內，從2019年開始轉型、強化，「我們建立具體的溝通平台，並把環團的建言納入列管，由各部會定期追蹤」。在去年，他以秘書長身分召開會前會，達到良好的溝通效果。事前各部會的幕僚工作，以及環團內部的準備作業，都讓各議題在聚焦及解決的效率上有顯著的提升。

林佳龍說，從2019年到2024年總計397 項建言案，除了今年的90案外，前5年所提的307項已有211項解除列管，完成近7成的政策建議，顯示溝通平台的良好成效，這也是公私合作很好的典範。

林佳龍表示，去年，政府將多項民間長期的訴求，轉化為政府具體的政策。像是因應國際趨勢，將環保署改制為「環境部」，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」以及「國家環境研究院」，展現推動永續台灣的決心。台灣碳權交易所也正式啟動「碳權交易平台」，提供國內企業取得國際碳權的管道，加速台灣邁向「2050 淨零轉型」的目標。

林佳龍說，還有幾項受國人關注的指標性個案也同樣有進展，特別是最近彰化鄉親關心的「彰濱工業區晶鼎焚化爐案」的進度，環境部與經濟部在會上也面對面與環團清楚說明，在法定程序下，晶鼎焚化爐案一旦無法取得彰化縣府核發執照，也無法與民眾溝通取得共識，就必須依照合約要件，檢討推動的必要性及處理後續工作。

此外，林佳龍說，去年蔡總統允諾展開調查的貢寮及福隆沙灘議題，工程會、經濟部、交通部已召集跨部會小組，啟動「沙灘寬度現地驗證」，近期也將舉行相關會議，以行動積極回應。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳昨天也有參加會前會，他表示，下周一地球日，蔡總統任內最後一次，延續21年傳統，在總統府接見環保團體代表，當天準總統賴清德也會與會。這是21年來首次沒有政黨輪替下拜會行動，環保團體將同時見到兩位總統。環團代表將循慣例會將今年90件建言案交給蔡總統，蔡總統也會交接給賴清德。

林佳龍 溝通 總統府

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