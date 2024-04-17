民進黨：藍白議案審查荒腔走板 違憲亂政改革全是假
民進黨今天表示，國會改革是全民關注焦點，但近期國民黨在立法院司法及法制委員會審查過程荒腔走板，與民眾黨合演一場毀憲亂政的大戲，甚至本月12日院會表決，國民黨立委還上演隔空投票，這些「藍白合」的違憲行為，讓法案審查淪為過場，民主國會成為鴨霸殿堂。
立法院司法及法制委員會15日審查與國會改革相關之立法委員職權行使法、刑法等20件法案修正草案，民進黨立委在審查過程因不滿未實質討論，遇有爭議就裁示「保留，協商處理」，提逾40次散會動議，仍不敵藍、白立委人數優勢，相關法案所有條文全數保留，完成初審被送朝野協商；12日院會表決軍公教年金相關復議案，則出現國民黨立委盧縣一在中國大陸參訪，卻參與投票情形。
民進黨政策會執行長王義川表示，立法院連一件最簡單的國會議案投票，都涉及違法刑事犯罪，證據全都在立法院錄影帶，呼籲韓國瑜應把院會錄影帶完整攤在人民面前。
民進黨發言人吳崢表示，國會改革茲事體大，國民黨提出的法案荒腔走板、自相矛盾還明顯違憲，又不讓其他版本進入委員會討論。國民黨的荒謬法案自己不敢說明，也不讓委員會進行討論，最後直接送出委員會，這是假改革、真擴權。
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