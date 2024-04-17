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停電不斷、瀕臨缺電 藍籲新內閣改弦更張

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣的用電還要台積電支援才不會缺電？能源政策有調整必要！」國民黨立委李彥秀、市議員江怡臻與發言人楊智伃17日召開記者會，列舉近日缺電、停電事例，批評政府缺電還要台積電出手救，已增加綠電卻未減少天然氣與燃煤發電，呼籲民進黨及時調整能源政策，避免台灣陷入缺電危機。

缺電還要台積電救

江怡臻說，4月初花蓮大地震是921以後規模最大，民進黨包括洪申翰、蘇巧慧等立委都說政府因為發展光電、抽蓄水力，且快速升降緊急電力等能源轉型政策與措施，才會讓台灣不會像921一樣大停電，但我國電力在地震後12天就拉警報，備轉容量一度掉到2.8%，差點引發全台限電危機。

「如今竟然還要台積電等上百用電大戶降載、民間協助供電，才度過危機！」江怡臻批評，綠電靠天吃飯，發電極不穩定，民進黨政府持續宣傳儲能，結果儲的卻不是綠電，而是既有的天然氣與燃煤發電，更不用說抽蓄水力的大觀、明潭機組都是國民黨時期蓋的，如今的能源政策就是笑話。

能源政策錯誤配比

李彥秀指出，卓榮泰內閣近日陸續任命官員，新官員也說要以穩定供電為首要任務，那總統蔡英文這8年的能源轉型到底在幹嘛？她痛批民進黨不只對外在美中台關係間走鋼索，國內能源政策也在走鋼索，不只大漲電價，還讓民眾陷入隨時可能停電的風險。

「若AI內閣未來要發展AI產業，多的用電哪裡來？」李彥秀質疑，政府想要發展AI產業，但特斯拉執行長馬斯克曾指出，發展AI每年要增加15%用電，以目前的能源配比來看，根本看不出來如何增加用電，因此她希望新內閣上台後，儘速調整能源政策，尤其是錯誤的能源配比。

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台積電 李彥秀 民進黨

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