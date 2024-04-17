停電恐常態化？蔣萬安喊話新內閣：穩定的能源供應政策
前天台電有四部機組跳機，北台灣險些大停電，不過昨天確實就發生新北、桃園有上萬戶住戶停電，引發民眾擔心未來是否停電常態化？尤其現在才4月，7月用電高峰怎辦？北市長蔣萬安今天也向中央喊話，希望中央好好面對地方民意、人民心聲，有一個穩定能源政策，而不是緊急時候，要求大廠減少用電，來維持供電。
蔣萬安今天上午U-sport台北樂運動記者會，對於昨天新北桃園餘萬戶停電，前天北台灣差點大停電，對於新內閣的能源政策，蔣呼籲中央，除了站在人民的立場，同時也應該站在整體經濟發展、產業需求這一個層面考量，有一個穩定的能源供應，而不是在緊急時候，要求大廠減少用電，來維持供電。
至於台北市的基礎建設用電應變，蔣也說，台北都有相關應變，包括北捷都有相關備援系統，也就是一旦發生停電，都有相關維生負載電力；交通部分，緊急救援道路的路口相關號誌，也都有不斷電系統UPS，今年也增加相關的路口UPS設置，市府都做好準備，但更重要是希望政府有穩定的供電，穩定的能源政策。
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