鏡電視調閱小組決議調閱範圍 申設過程資料全都要

立法院交通委員會上月27日通過「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組運作要點」，運作期間從即日起至5月31日，可向國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、公平交易委員會等調閱文件。今日小組做出決議，確定調閱文件範圍包括鏡電視申設階段文件及營運階段文件，且相關資料要求相關部會在10天內提供，並集中管理。

鏡電視調閱小組今首次公開會議，確定調閱文件範圍等。NCC主委陳耀祥出席表示，成立調閱小組予以尊重，但行政機關認為要遵守正當法律程序，有幾個問題釐清。依據大法官會議釋字第729號解釋，調閱小組要有調閱範圍僅止於目的明確的特定議案，調閱權需與立委行使憲法職權有重大關聯，非屬法律所禁止者為限。

陳耀祥質疑，這是立法院審議法律案、預算案？還是憲法第63條，行使輔助性權力，要求行政機關提供相關資料？有些資料在交通委員會有提出來也有委員來聲索過，都必須先加以釐清，程序問題先處理，才有辦法提供相關文件。

小組召集人、民眾黨立委林國成說，範圍無涉無法提供的部分，委員已經調閱過的已無機密可言，至於有沒有關聯關係，他與國民黨立委魯明哲提案調的這些資料，都有環環相扣的業務關係。不會違憲，不會違反偵查不公開。

魯明哲說，他提案的主要是申設階段文件、營運階段文件，主要的是包括申請人相關文件、行政單位內部討論文件、委員會文件，還有因此事延伸出去向其他部會請示的文件。他希望NCC保持開放態度，如果認為完全沒有問題，透過這樣的檢驗，把外界誤會釐清。他建議按照要點，按照時程調閱，無法提供的要敘明理由。

民進黨立委蔡其昌說，立法院基於職權，無論朝野立委，要進行專案小組成立，行使調閱權力，他都是支持的，但立法院不可帶頭違法、違憲亂政，鏡電視該怎麼查，他沒有意見。立法院了解真相，真有舞弊，該移送的他都支持，但涉及偵查不公開、違背大法官解釋，NCC不提供但要說明理由。

林國成最後拍板做成決議，調閱文件內容、範圍如附；相關資料請相關部會10天內提供，調閱資料存放場所為特定會議室，不能單獨給召集人或給各委員，集中在特定場所派員保管。

根據附件，調閱範圍包括鏡電視申設、審照及換照過程資料，鏡電視針對董監事之審查資料、NCC受理外界檢舉的行政調查資料、NCC審議過程諮詢各單位意見之往來函件、NCC民國108年11月1日至111年3月的每周晨報會議記錄、鏡電視營運階段之相關資料及其他重要相關文件，NCC接獲檢舉的政務、經過、往來函文、訪談紀錄或行政調查筆錄、被調查人提供之文書、切結或其餘證物、行政調查報告等。