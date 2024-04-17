藍委控準經長親中 發言人：僅廢水工程

「準經濟部長郭智輝有前科，且在中國設晶圓廠，不適任經濟部長！」國民黨立委王鴻薇、黃健豪17日針對賴清德內閣公布經濟部長為前崇越集團董事長郭智輝召開記者會，指出郭智輝不但有違反證交法判緩刑的前科，還協助中國華為成立晶圓廠，爭議很多，並不適任經濟部長。

對此，準行政院發言人陳世凱回應表示，崇越公司旗下「蘇州崇越」僅為承包廢水處理工程業務，而非協助中國建立晶圓廠。

紅色資本入內閣？

王鴻薇指出，崇越及其子公司在中國各地設廠佈局，在中國服務據點高達12地，且在中國註册5家子公司，可謂是民進黨口中的「紅色資本家」。黃健豪更提出資料，郭智輝個人及家族檯面上大大小小就捐給民進黨相關人等100萬政治獻金。

「賴清德你親中嗎？」王鴻薇質疑，還記得去年選舉時，綠營側翼、立委攻擊郭台銘「紅色資本家」等言論，如今卻提出這種經濟部長，難道是要幫郭智輝紅色資本家入主經濟部？

犯罪史+欺騙球迷

黄健豪表示，崇越科技涉嫌在94年底和新加坡外商協商出售晶圓廠案，收取款項約500萬美金後，不但沒有履約，還違反相關會計規定，該案最後郭智輝等人涉違反證交法判決有罪宣告緩刑，顯然罪證確鑿，郭智輝還可能跟他的辯護律師顧立雄一起入閣，難道還有比這個更可悲的嗎？

王鴻薇說，郭智輝在體育圈也引起眾怒，就是因為他多次「狼來了」欺騙球迷，2014年先說要認養球場、進軍職棒，但後來又稱目前沒計畫；到了2015年，再說若2017年有第五隊、願要當第六隊，但後來崇越認為加盟職棒門檻5.8億太高。等到味全龍重返中華職棒有了第五隊，郭智輝直接在2022年表態不進職棒。

僅承包廢水工程

對此，準行政院發言人陳世凱回應表示，崇越公司對設立晶圓廠的狀況已多次說明，該公司旗下「蘇州崇越」僅為承包廢水處理工程業務，而非協助中國建立晶圓廠。另有關違法證交法一事，係因崇越公司2007年發生商務糾紛所致。

陳世凱表示，蘇州崇越公司係於2022年初取得深圳市鵬芯微集成電路製造有限公司之廢水處理工程案，並未涉及半導體材料或設備等相關業務往來。此外，針對郭智輝曾違反證交法被判刑一事，該案為2007年之商務糾紛涉及證券交易法相關規定，崇越科技已秉持上市公司負責態度主動更正。

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