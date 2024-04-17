AI產業耗電量大 國民黨質疑政府沒做好基礎供電準備

受花蓮強震影響，台電電力機組尚未修復，又遇上大潭電廠8號機組15日跳脫，導致夜尖峰電力吃緊，險釀北部限電危機。國民黨今天質疑，民進黨的能源政策錯誤，還要硬拗是韌性電網？台灣若發生經常性的限電、缺電，可能讓國際產業不敢到台灣投資，尤其未來發展AI產業需要更多的耗電量，這些電力要從哪裡來？

國民黨上午在黨中央舉行記者會，新北市議員江怡臻指出，0403花蓮強震後沒有發生全國大規模停電，民進黨自詡能源轉型成功，展現韌性，多名民民進黨立委稱政府能源政策做得很好；但她提出「兩個打臉、兩個荒謬」，證明民進黨的辯護失敗。

江怡臻指出，地震後12天全國電力拉警報，備轉容量率掉到2.8%；桃園青埔、藝文特區昨晚大停電，超過1萬戶受影響，台電為此道歉。準總統賴清德政見是2050淨零碳排，但現在白天非常依靠太陽能，燃煤和天然氣發電並沒有減少，所有機組也必須全力運轉，這樣有環保的效果嗎？

江怡臻說，台灣花那麼多錢去建立太陽能、風能，是為了環保減碳；但火力發電沒有因此減少，其次的荒謬是儲能，我們希望儲能設備是「用綠電儲能」，但是在實務上，我們是「用髒電儲能」。民進黨洋洋得意的儲能設備，大觀、明潭抽蓄水力發電廠，事實上是國民黨執政時期蓋的。

國民黨文傳會主委、立委李彥秀說，從4月15日差一點大限電，到昨天桃園大停電，台灣電網出現很大問題，失序的能源政策、失當的能源配比，加上民進黨長期擁抱的非核神主牌，韌性台灣變成大笑話。她指出，包括台積電等產業用電大戶必須要縮衣節食，要想辦法節電，還要變成缺電的調節閥。

李彥秀表示，卓榮泰內閣第一時間宣稱以穩定供電為第一要務，但民進黨執政8年，賴清德過去擔任閣揆到擔任副總統，卓榮泰也曾在內閣中，到現在還在以穩定供電為要務，這不是天大笑話？

李彥秀批評，民進黨執政下，台灣用電還走在鋼索上，不僅大漲電價，甚至有隨時限電、缺電的危機。4月剛大漲電價，人民卻沒有更好的用電品質，未來台灣的民生及產業用電，可能面臨更嚴峻的挑戰。

李彥秀也說，根據國際能源署預測，資料中心耗電量基本年增15%，預測2023至2026年期間，AI對能源的需求至少會膨脹10倍。特斯拉執行長馬斯克說，全新AI模型的能力將在明2025年底前超越人類智慧，前提是電力供給能夠滿足。她要問賴清德，台灣要發展AI產業，有先做好做基礎的供電準備嗎？要發展AI產業的卓內閣，這些電力從哪裡來？

李彥秀指出，民進黨不能只喊口號，錯誤能源政策讓每年歲計賸餘都要撥補，已經付出相對的代價，人民用電可能走在鋼索上，如果缺電，國際產業不敢把產業放在台灣，民進黨應該修正錯誤的能源政策。