楊寶楨是謝國樑好牌？蔣萬安：基北北桃會有更多、更好溝通

基隆市長謝國樑昨天宣布，邀請民眾黨前發言人楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」，台北市長蔣萬安今天被問及是否楊寶楨是謝國樑的「好牌」？蔣萬安說，「我相信都會有更多、更好、更密切的溝通」。

對於楊寶楨擔任基隆政策推廣大使，國民黨桃園議員凌濤認為，謝這是非常精準的一招，因楊在藍營、小草都惡感超低，綠營也認為，是為了安撫小草不要支持「拆樑」行動。

蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會，也被問及楊寶楨擔任基隆市的政策推廣大使的看法，蔣說，基北北桃一直是一日生活圈，大家都共同生活在這個範圍，所以與基隆也有很密切的互動與往來，就很多政策都會交換意見，希望持續保持這樣的溝通。

媒體追問謝國樑這一招是否打出「好牌」？蔣說，「我相信未來都會，更多、更好、更密切的溝通。」