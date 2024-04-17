韓國瑜勸李四川選新北？蔣萬安：放心石都貼了還沒放下?

2026縣市長選舉布局，新北市長選舉藍營最大熱門北市副市長李四川動向備受關注，近期傳出，立法院長韓國瑜日前明確勸進李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安今天被問及是否韓院長有來勸進李四川選新北？蔣萬安笑稱，「李副市長都已經（臉書）PO出了「放心石」，你們都還沒放下嗎？」

蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會，外界持續關注副市長李四川會不會選新北市長？蔣萬安日前要媒體不要幫李伯找工作，並透露李四川曾跟他說過一個放下的禪意典故，不過近日又傳出，連立法院長韓國瑜都來勸進李四川選新北，才讓李四川近期的態度，轉向沒有直接說不選。