藍委接續馬英九後組團訪陸？傅崐萁：這是關鍵時刻

前總統馬英九結束第二次訪陸之旅返台，傳國民黨立委將組團訪問中國大陸。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，這是關鍵重要時刻，國會議員承擔責任，政府不做，自己來做。

傅崐萁說，民進黨把兩岸推向兵凶戰危，全世界報導兩岸關係緊張，現在在阿拉伯世界的國家衝突，烏克蘭、俄國戰爭未結束，全世界報導台灣海峽是火藥庫即將引爆，兩岸關係這種情況下，人民只能自救。

傅崐萁指出，觀光產業寒冬，農漁產品無法行銷到大陸，因無法良善溝通。國民黨立委訪陸不只是為了人民安居樂業，百工百業希望兩岸交流，全面互通觀光，百工百業共享和平紅利，團客來台旅遊。震災後，災區觀光產業悽慘，加上全國百工百業希望恢復兩岸溝通，人民互相旅遊。

520之前，準總統賴清德還未上任前，在野黨如果能加把勁，推動兩岸緊張情勢走向緩和，觀光旅遊持續進行，相信百工百業恢復榮景。國會議員承擔責任，政府不做，自己來做，推動兩岸對話、和平，百工百業興旺，讓觀光客再次走進台灣，農漁產品行銷到大陸，這是全力推動的事情。