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查核中心：靠電話聲音AI模擬人聲易失真 不須太防備

中央社／ 台北17日電
AI科技日異月新，網傳接到陌生電話應該要不出聲音掛掉電話，否則會被AI搜集聲音，台灣事實查核中心訪問資安專家後表示，靠電話聲音模擬出的人聲容易失真，民眾不須過度防備。示意圖／ingimage
AI科技日異月新，網傳接到陌生電話應該要不出聲音掛掉電話，否則會被AI搜集聲音，台灣事實查核中心訪問資安專家後表示，靠電話聲音模擬出的人聲容易失真，民眾不須過度防備。示意圖／ingimage

AI科技日異月新，網傳接到陌生電話應該要不出聲音掛掉電話，否則會被AI搜集聲音，台灣事實查核中心訪問資安專家後表示，靠電話聲音模擬出的人聲容易失真，民眾不須過度防備。

近期社群軟體Line上流傳一段訊息，提醒民眾接到電話不要先講話，若對方不出聲就直接掛掉，否則AI技術恐會搜集聲音。

台灣事實查核中心表示，國立成功大學統計學系副教授許志仲指出，電話聲音容易失真，若只有1、2句問候語難以做出品質佳的AI聲音，現在或許有詐騙集團利用AI模擬家人聲音借錢等案例，但比起其他手法仍是少數。

資安專家、Whoscall資深產品策略協理劉彥伯表示，傳言立意良善但過於誇張，AI現在的確能模擬人聲，但必須在5至10秒內連續說話並有抑揚頓挫，AI才能有效學習，但民眾若覺得電話可疑或疑似詐騙電話應直接掛掉，不要繼續對話。

資安與AI專家都認為，民眾不須過度防備，也不需要接起電話先不出聲，或是民眾也可以在親友間建立「通話密語」，若不確定對方身分就能多重認證。

人聲 詐騙集團 資安

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