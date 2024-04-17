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環團4月22日與總統有約 盤點90案含晶鼎焚化爐

中央社／ 台北17日電
台灣公民參與協會理事長何宗勳昨晚在臉書表示，為了讓「環保團體與總統有約」溝通更順暢，都會召開「會前會」針對團體在意與爭議的議題先行溝通。聯合報系資料照
台灣公民參與協會理事長何宗勳昨晚在臉書表示，為了讓「環保團體與總統有約」溝通更順暢，都會召開「會前會」針對團體在意與爭議的議題先行溝通。聯合報系資料照

每年4月22日世界地球日都是「環保團體與總統有約」的日子；環團檢視過去8年與蔡總統對話的成績，認為表現還不錯；今年已盤點90案，其中包含不應再增設彰化晶鼎焚化爐。

台灣公民參與協會理事長何宗勳昨晚在臉書表示，為了讓「環保團體與總統有約」溝通更順暢，都會召開「會前會」針對團體在意與爭議的議題先行溝通。昨天總統府秘書長林佳龍循慣例於16日找各界溝通。

何宗勳指出，統計歷年建言，2019年20案、2020年30案、2021年51/59案、2022年57案、2023年90案，因為發揮功效建言案激增。目前合計307案，解列211案（70%），列管中96案（30%），這是總統蔡英文8年來跟環保團體對話成績單，表現還算不錯。

何宗勳說，今年因為蔡總統畢業，所以環團重新盤點整理90案將於422地球日下午3時遞交給蔡總統，再轉交接給新任總統賴清德。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，就彰化環團而言，今年主要表達2個議題，一是將彰化大城芳苑濕地劃設為國家重要濕地，另外請中央協助促成彰化潮間帶都劃設國家濕地；二是彰化焚化爐過多，不該再增加晶鼎焚化爐設置、並遞交陳情書。

環境部長薛富盛今天表示，許多NGO團體，過去與環境部的互動更加密切，在環境永續、淨零排放方面，都有許多意見交換，世界地球日環團也會與蔡總統見面，相信也能檢視過去總統府對環境的重視。

而薛富盛今天也公開表示將不會續任環境部長，並表示未來不管在任何角色，都是為台灣的環境永續共同努力。

薛富盛說，人生在不同的階段有不同的任務和使命，對他而言，非常珍惜過去8個月的經驗，也感謝賴準總統給他機會繼續服務，但因個人生涯規畫，需要有所抉擇，因此祝福未來政務推動能更上一層樓。

溝通 濕地

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