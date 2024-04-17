只做8個月！環境部長薛富盛：不留任 回學校任教明年退休

新內閣昨公布第三波新閣員名單，環境部長人選仍尚未公布，現任環境部長薛富盛今宣布，已與準總統賴清德見面，並且表達不留任的意願，520後將回到中興大學任教、明年1月30日屆滿65歲退休，祝福準總統賴清德及未來的環境部長在環境推動更上一層樓。

薛富盛今赴立法院衛環委員會進行報告，會前接受聯訪時，針對新閣揆名單表示，之前已跟賴總統見過面，他也當面向賴清德表達不會留任。薛富盛表示，他現在是在借調期間，決定520就要回學校，對他而言，這是是人生抉擇階段，因為他明年1月30日即將屆滿65歲，他個人生涯規畫會在中興大學退休。

薛富盛說，他已經決定回去學校擔任教學工作，感謝過去一段時間，蔡英文總統、陳建仁院長給他機會，讓他到環境部、行政院接受歷練，這些經驗事實上豐富他的人生。

薛富盛說，未來回到學校，相信對台灣、社會及國家可做更大的貢獻，也謝謝環境部同仁過去將近8個月的期間，對於他推動環境部業務給予很大的協助，特別是各部會的合作與幫忙；行政團隊在很多環境議題有很不錯的進展。

薛富盛表示，未來的挑戰很大，期許未來的環境部長，能夠秉持環境使命，持續推動包含2050淨零、資源循環，以及環保署時代持續推動的環境永續的工作；環境部有成立國立環境研究院，未來也是擔任環境部的智庫，對於整個國家在環境永續前瞻歸將做出貢獻。

另外，薛富盛也感謝公民、環保等NGO團體，過去與環境部互動方面更加密切，對於接軌國際、環境永續、淨零排放等都有許多意見交換 ；422世界地球日，環保團體也與蔡英文總統見面，相信該會議有省思過去將近21年來，總統府對於環保團體的重視。希望未來不管是任何的角色，大家為台灣環境永續共同努力，期許未來環境部長在環境業務的推動更上一層樓。

至於上任8個月就回到學校是否覺得可惜？薛富盛笑說，這是兩難的決定，人生在不同階段有不同的任務與使命，對他而言，他很珍惜過去8個月的經驗，特別感謝準總統賴清德給予他機會繼續服務國民，但個人生涯規畫要有所抉擇 ，祝福賴總統及卓院長帶領的團隊，在政務的推動更上一層樓，讓台灣在國際發光發亮。